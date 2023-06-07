Punya Banyak Sisa Jeruk Nipis Tak Terpakai? Yuk Ubah Jadi Sirup!

JERUK nipis sisa jadi salah satu bahan makanan yang kerap ditemui di kulkas rumah banyak orang. Biasanya, sisa jeruk nipis ini diletakkan di pinggir pintu kulkas, di sela-sela tempat telur bukan?

Sayang untuk dibuang, tapi bingung akan digunakan lagi untuk apa. Akhirnya sisa-sisa jeruk nipis ini hanya menumpuk lalu akhirnya kering sendiri karena terlalu lama disimpan di dalam kulkas.

Tak peduli seberapa andal kita memeras jeruk nipis ini, memang selalu ada sedikit cairan ekstra yang tersisa di kulit jeruk nipis yang sepertinya tidak bisa dikeluarkan. Sayang sekali bukan jika didiamkan sia-sia?

Jika Anda salah satu yang kerap menemui situasi seperti ini, mungkin bisa sontek trik dari Chef Veronica Eicken, solusi sederhana untuk semua sisa kulit jeruk nipis ini hanya memerlukan blender, panci kompor, air, gula, dan jar atau toples untuk menggunakan sisa kulit jeruk nipis untuk membuat sirup beraroma.

(Foto: Times of India)