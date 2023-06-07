Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Alasan Kenapa Orang Jepang kalau Makan Mie Diseruput, Ternyata Gara-gara Ini

Diva Daniswara , Jurnalis-Rabu, 07 Juni 2023 |21:30 WIB
Alasan Kenapa Orang Jepang kalau Makan Mie Diseruput, Ternyata Gara-gara Ini
Alasan Kenapa Orang Jepang kalau Makan Mie Diseruput, (Foto: Freepik)
A
A
A

Alasan Kenapa Orang Jepang kalau Makan Mie Diseruput, menarik untuk dibahas singkat dalam artikel berikut ini.

Setiap masyarakat di suatu negara memang punya kebiasaan tersendiri, termasuk bagaimana cara makan hidangan tertentu. Contohnya di sini, cara orang Jepang dalam makan mi.

Jika di beberapa negara makan berbunyi atau berisik dilarang dan merupakan perilaku yang tidak sopan, akan tetapi berbeda halnya di Jepang. Dalam budaya Jepang, justru makan berbunyi merupakan hal yang lumrah dan wajib dilakukan, seperti salah satunya yaitu menyantap mi dengan cara diseruput.

Lantas, apa sih sebenarnya alasan kenapa orang Jepang selalu makan mi diseruput? Melansir laman Koko Care Packages, Rabu (7/6/2023) , intip tiga alasan kenapa orang Jepang kalau makan mi diseruput.

1. Apresiasi: Menyeruput mie dianggap sebagai tanda alias bentuk menghargai dan menikmati kelezatan dari setiap suapan mie yang dimakan. Selain itu, ini juga merupakan bentuk kehormatan terhadap makanan yang disajikan loh!

 


(Alasan Kenapa Orang Jepang kalau Makan Mie Diseruput, Foto: Shutterstock) 

Halaman:
1 2
      
