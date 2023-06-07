Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Wika Salim Bikin Konten di Ranjang Pakai Tanktop Ditutup Selimut, Imajinasi Netizen Auto Melayang!

Tim Okezone , Jurnalis-Kamis, 08 Juni 2023 |01:08 WIB
Wika Salim Bikin Konten di Ranjang Pakai Tanktop Ditutup Selimut, Imajinasi Netizen Auto Melayang!
Wika Salim (Instagram/@wikasalim)
PEDANGDUT cantik Wika Salim seperti tak ada habisnya mencuri perhatian netizen. Terbaru video singkat Wika Salim di atas ranjang yang bikin heboh netizen.

Wika Salim membagikan video konten dirinya beryanyi di Instagram pribadinya. Dia bernyanyi duduk di atas ranjang mengikuti alunan musik.

Wika Salim

Tak hanya suara merdu, penampilan Wika Salim turut menjadi sorotan netizen. Perempuan berusia 31 tahun itu tampak cantik tanpa pulasan makeup karena baru bangun tidur.

Wika Salim

Rambutnya masih acak-acakan belum ditata. Bahkan Wika menyebutnya sebagai rambut singa, tapi justru dia terlihat lebih natural.

