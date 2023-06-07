Wika Salim Bikin Konten di Ranjang Pakai Tanktop Ditutup Selimut, Imajinasi Netizen Auto Melayang!

PEDANGDUT cantik Wika Salim seperti tak ada habisnya mencuri perhatian netizen. Terbaru video singkat Wika Salim di atas ranjang yang bikin heboh netizen.

Wika Salim membagikan video konten dirinya beryanyi di Instagram pribadinya. Dia bernyanyi duduk di atas ranjang mengikuti alunan musik.

Tak hanya suara merdu, penampilan Wika Salim turut menjadi sorotan netizen. Perempuan berusia 31 tahun itu tampak cantik tanpa pulasan makeup karena baru bangun tidur.

Rambutnya masih acak-acakan belum ditata. Bahkan Wika menyebutnya sebagai rambut singa, tapi justru dia terlihat lebih natural.