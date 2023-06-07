6 Potret Terbaru Mikha Tambayong yang Kini Jadi Staf Khusus Menpora, Cantiknya Makin Berkelas!

NAMA artis cantik Mikha Tambayong menjadi perbincangan publik. Ini karena pekerjaan baru Mikha Tambayong di luar dunia hiburan Tanah Air.

Mikha Tambayong kini menjadi salah satu staf khusus Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo. Perempuan berusia 28 tahun ini resmi menjadi staf ahli di bidang komunikasi publik.

Istri Deva Mahenra ini mulai aktif di kegiatan maupun event yang berhubungan dengan Kemenpora. Seperti apa penampilan sekarang? Berikut potret terbaru Mikha Tambayong yang kini jadi staf khusus Menpora Dito Ariotedjo, Rabu (7/6/2023).

1. Pakai outfit formal tetap kece





Pertama ada potret Mikha Tambayong di peringatan Hari Hipertensi Sedunia baru-baru ini. Tak hanya cantik, Mikha tetap terlihat kece dengan busana formal.

Dia memadukan kemeja blus batik motif Megamendung nuansa merah dan ungu dengan celana bahan hitam.

2. Cantik dari berbagai sudut!





Berikutnya ada penampilan Mikha Tambayong saat menjadi salah satu pembicara di Hari Hipertensi Sedunia. Mikha terlihat cantik saat memberikan edukasi kepada masyarakat. Pesona Mikha makin berkelas yang bikin netizen jatuh hati.

3. Pakai seragam Kemenpora

Dalam potret ini, Mikha tampak anggun dengan seragam Kemenpora putih dan rambut yang dikuncir yang menandakan ia siap dan excited untuk memulai bekerja Penampilannya terlihat sangat elegan saat memulai lembaran baru sebagai Tenaga Ahli Komunikasi Publik Kemenpora.