HOME WOMEN FASHION

6 Inspirasi Gaya Busana Santun Lisa BLACKPINK, Simpel dan Sopan

Pradita Ananda , Jurnalis-Rabu, 07 Juni 2023 |17:30 WIB
6 Inspirasi Gaya Busana Santun Lisa BLACKPINK, Simpel dan Sopan
Outfit santun Lisa BLACKPINK, (Foto: Instagram @lalalalisa_m)
A
A
A

LISA BLACKPINK tak dipungkiri jadi salah satu ikon fesyen generasi saat ini dari dunia industri K-Pop. Baik itu penampilan di atas panggung, atau di belakang kamera, Lisa selalu tampil modis di berbagai kesempatan.

Tak melulu dengan busana seksi dan minim, Lisa di beberapa kesempatan juga memperlihatkan dirinya tetap terlihat trendi dan stylish dalam balutan busana modest yang santun dan sopan. Seperti enam gayanya berikut ini, sebagaimana dilansir dari Koreaboo, Rabu (7/6/2023)

1. Kembang desa style: Trip ke Ayutthaya, Thailand, Lisa tampil feminin dan sopan dengan mengenakan setelan blus putih lengan pendek sebagai atasan dipadu rok panjang cutting span warna biru full pattern yang memberikan kesan tradisional.

2. Floral dress: Piknik asik mengarungi sungai dengan menaiki kapal, di sini Lisa manis dalam balutan one piece floral dress model lengan panjang warna cream beige.

 

