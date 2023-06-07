Makin Hot, Gaya Sarah Azhari Pakai Dress Belahan Dada Rendah Bikin Netizen Panas Dingin!

SARAH Azhari seperti tak kehilangan pamornya, dia tetap kerap mencuri perhatian netizen di Indonesia. Tak hanya karya di dunia musik, tetapi juga karena penampilan Sarah.

Ya, Sarah Azhari yang kini berusia 45 tahun tetap terlihat cantik dan seksi. Karenanya jangan heran meski sudah tinggal di Amerika Serikat usai menikah, Sarah Azhari tak kehilangan penggemar di Indonesia.

Penampilan Sarah Azhari masih kerap mencuri perhatian netizen Indonesia. Salah satunya penampilan ibu satu orang anak tersebut baru-baru ini yang diunggah ke Instagram pribadinya.

Sarah Azhari tampil cantik dan feminin mengenakan dress mini berwarna nuansa hijau dan kuning. Motif floral dress mempermanis ppenampilan Sarah di sini.