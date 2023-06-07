Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FASHION

6 Potret Dokter Cantik Christy Sitorus, Konselor Laktasi yang Hobi Ngedance

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Rabu, 07 Juni 2023 |13:00 WIB
6 Potret Dokter Cantik Christy Sitorus, Konselor Laktasi yang Hobi Ngedance
Christy Sitorus (Foto: Instagram/@christysitorus)
A
A
A

DOKTER cantik Christy Sitorus adalah seorang Konsultan dan Konselor Laktasi yang kerap membantu mengatasi kesulitan saat menyusui, mempersiapkan mental dan fisik untuk ibu menyusui.

Selain itu, Christy Sitorus merupakan Dokter Umum kelulusan Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara dan telah mendapatkan gelar International Board Certified Lactation Consultant (IBCLC).

Nah, untuk mengenal lebih jauh tentang sosoknya, berikut beberapa potret cantik dari Dokter Christy Sitorus, dilansir dari akun Instagramnya @christysitorus, Rabu (7/6/2023).

1. Potret manis dengan dress beige

Christy Sitorus

Dalam potret ini, Dokter Christy tampak manis dalam balutan dres berwarna beige. Meski tampak simpel, ekspresi senyum manisnya membuatnya makin terlihat cantik.

2. Hobi dance

Christy Sitorus

Di sela kesibukannya, Dokter Christy ternyata juga memiliki hobi dance. Hal itu terlihat dalam potret berikut. Ia tampak tampil edgy dalam balutan outfit serba hitam berupa atasan crop top dan celana jogger.

3. Stay young di momen pertambahan usia

Christy Sitorus

Di momen ulang tahunnya, Dokter Christy tampak menolak tua. Auranya masih tampak seperti gadis belia. Di potret ini, ia terlihat melempar eskpresi senyum manisnya sambil memegang kue ulang tahun yang dipenuhi dengan lilin.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/24/612/3025365/maureen_renata-cI3r_large.jpg
5 Potret Dokter Gigi Maureen Renata, Paras Cantiknya Bikin Betah Berlama-lama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/24/612/3025342/dina_okramia-fqsm_large.jpg
5 Potret Dokter Gigi Cantik Dina Okramia, Senyum Manisnya Bikin Meleleh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/07/612/3018746/sempat-masuk-alpha-under-40-highend-magazine-kini-dokter-widya-rahayu-raih-penghargaan-gatra-citra-perempuan-indonesia-PtFKsDGCKG.JPG
Sempat Masuk Alpha Under 40 HighEnd Magazine, Kini Dokter Widya Rahayu Raih Penghargaan Gatra Citra Perempuan Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/30/612/2929778/5-potret-dokter-gigi-cantik-yulita-dora-wajah-manisnya-bikin-gemas-Jk6Jv8gTEl.jpg
5 Potret Dokter Gigi Cantik Yulita Dora, Wajah Manisnya Bikin Gemas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/28/612/2929046/potret-dokter-gigi-jenifer-christy-h-cantik-luar-dan-dalam-EnkBBSOyOe.jpg
Potret Dokter Gigi Jenifer Christy H, Cantik Luar dan Dalam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/28/612/2928324/5-gaya-dokter-gigi-cantik-bella-rizky-maulia-tampilannya-bikin-salfok-TwtWRtJQtC.jpg
5 Gaya Dokter Gigi Cantik Bella Rizky Maulia, Tampilannya Bikin Salfok
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement