6 Potret Dokter Cantik Christy Sitorus, Konselor Laktasi yang Hobi Ngedance

DOKTER cantik Christy Sitorus adalah seorang Konsultan dan Konselor Laktasi yang kerap membantu mengatasi kesulitan saat menyusui, mempersiapkan mental dan fisik untuk ibu menyusui.

Selain itu, Christy Sitorus merupakan Dokter Umum kelulusan Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara dan telah mendapatkan gelar International Board Certified Lactation Consultant (IBCLC).

Nah, untuk mengenal lebih jauh tentang sosoknya, berikut beberapa potret cantik dari Dokter Christy Sitorus, dilansir dari akun Instagramnya @christysitorus, Rabu (7/6/2023).

1. Potret manis dengan dress beige





Dalam potret ini, Dokter Christy tampak manis dalam balutan dres berwarna beige. Meski tampak simpel, ekspresi senyum manisnya membuatnya makin terlihat cantik.

2. Hobi dance





Di sela kesibukannya, Dokter Christy ternyata juga memiliki hobi dance. Hal itu terlihat dalam potret berikut. Ia tampak tampil edgy dalam balutan outfit serba hitam berupa atasan crop top dan celana jogger.

3. Stay young di momen pertambahan usia





Di momen ulang tahunnya, Dokter Christy tampak menolak tua. Auranya masih tampak seperti gadis belia. Di potret ini, ia terlihat melempar eskpresi senyum manisnya sambil memegang kue ulang tahun yang dipenuhi dengan lilin.