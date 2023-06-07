Advertisement
HOME WOMEN FASHION

7 Potret Berlliana Lovell Genap Berusia 31 Tahun Makin Cantik dan Hot

Tim Okezone , Jurnalis-Rabu, 07 Juni 2023 |22:00 WIB
7 Potret Berlliana Lovell Genap Berusia 31 Tahun Makin Cantik dan Hot
Berlliana Lovell (Foto: @berlliana.lovell/Instagram)
A
A
A

BERLLIANA Lovell baru-baru ini merayakan ulang tahunnya yang ke-31 pada 3 Juni 2023. Bertambah usia, perempuan yang dikenal sebagai selebgram cantik tetap terlihat awet muda.

Berlliana Lovell juga terlihat semakin cantik dan seksi di usianya yang telah melewati kepala 3. Tak hanya karena busana, perempuan yang akrab disapa Berli ini juga menjaga bentuk tubuhnya tetap ideal.

Berli memiliki body goals nan aduhai yang membuat imej seksi melekat kepadanya. Tak heran penampilannya terlihat semakin hot hingga kerap dijuluki 'Pemersatu Bangsa' oleh netizen.

Penasaran bagaimana potretnya? Berikut potret Berlliana Lovell yang makin hot di usia 31 tahun dirangkum dari Instagram pribadinya @berlliana.lovell, Rabu (7/6/2023).

1. Cantik baru bangun tidur

Berlliana Lovell

Pertama ada potret Berlliana Lovell baru bangun tidur. Dia masih memakai kimono tidur berwarna pink yang membuatnya terlihat manis. Selain itu, tampak pesona kecantikan Berli yang natural.

2. Nyender manja

Berlliana Lovell

Berikutnya ada potret Berlliana Lovell saat pose bersandar di dinding. Di foto ini dia memakai crop top dan celana warna putih. Rambut panjang dibiarkan digerai dan dia berpose tanpa ekspresi ke arah kamera. Netizen pun memuji kecantikannya.

"Idola cantiknya natural," kata @laura***

"Aku pengen satu selimut sama kamu," ucap indomitelor***

3. Pose gigit bibir yang menggoda

Berlliana Lovell

Potret selfie Berlliana saat berada di coffee shop. Dia memakai atasan motif dengan belahan dada yang rendah. Terlihat dia juga memakai kalung emas putih. Berlliana terlihat tampil memesona dengan rambut digerai. Dia pun berpose sambil menggigit bibir bawahnya seakan menggoda netizen.

"Pagi mau berangkat kerja jadi tambah semangat liat kamu," kata @giprayoga***

"Duh cantiknya istriku," ucap @mas_yatno***

4. Seksi pakai kemeja kancing terbuka

Berlliana Lovell

Selanjutnya ada potret Berlliana Lovell berpose menyandarkan tubuhnya ke kusen jendela besar. Dia tampak seksi mengenakan kemeja dengan kancing terbuka banyak. Penampilannya pun bikin netizen gagal fokus hingga resah!

Meresahkan sekali," tulis @luizrenggasuf*****.

"Jangan buka-buka gitu kak, bikin kita pusing," celetuk @daban******.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
