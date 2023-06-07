Advertisement
HOME WOMEN FASHION

6 Ide Outfit ke Kantor ala Jessica Mila, Modis dan Kekinian!

Nadila Qoonita , Jurnalis-Rabu, 07 Juni 2023 |07:00 WIB
6 Ide Outfit ke Kantor ala Jessica Mila, Modis dan Kekinian!
Outfit ke Kantor Jessica Mila (Foto: @jscmila/Instagram)
A
A
A

JESSICA Mila tak hanya dikenal sebagai artis dengan paras cantik yang menawan. Istri Yakup Hasibuan ini juga memiliki gaya fashion yang mumpuni.  

Jessica Mila nyaris selalu terlihat modis dan kekinian dalam hal berbusana. Tak heran dia kerap dijadikan inspirasi, termasuk gaya fashion outfit ke kantor

Bagi para wanita yang ingin tampil profesional namun tetap modis di tempat kerja, ide outfit ala Jessica Mila berikut ini bisa kalian tiru. Berikut ulasannya yang dirangkum dari Instagram pribadi Jessica Mila, Rabu (7/6/2023). 

1. Blazer Warna Hijau Cerah

Outfit ke Kantor ala Jessica Mila

Padukan blazer warna hijau cerah dengan blouse putih dan celana hitam yang ramping. Tambahkan sepatu hak tinggi berwarna nude untuk tampilan yang elegan dan segar.

2. Rok dengan Cardigan Rajut

Outfit ke Kantor ala Jessica Mila

Kombinasikan rok midi dengan motif yang cantik dan cardigan rajut berwarna netral. Lengkapi dengan sepatu flatshoes aksesori minimalis untuk penampilan yang feminin dan stylish.

3. Dress Navy dengan Sentuhan Belt Unik

Outfit ke Kantor ala Jessica Mila

Kenakan dress berwarna navy yang elegan dengan sentuhan belt unik seperti rantai emas pada potret Jessica Milla kali ini. Pilih sepatu hak tinggi berwarna senada untuk menciptakan kesan yang anggun dan profesional.

Halaman:
1 2
      
