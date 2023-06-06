Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Ramalan Zodiak Hari Ini 7 Juni: Libra Lebih Sensitif Seharian, Sagitarius Waspada Bicara dengan Bos!

Pradita Ananda , Jurnalis-Rabu, 07 Juni 2023 |07:30 WIB
Ramalan Zodiak Hari Ini 7 Juni: Libra Lebih Sensitif Seharian, Sagitarius Waspada Bicara dengan Bos!
Ilustrasi zodiak, (Foto: Freepik)
A
A
A

BAGAIMANA apa prediksi tanda zodiak Anda hari ini secara umum? Dikutip dari New York Post, berikut ramalan zodiak seputar kondisi umum hari ini untuk pemilik tanda zodiak Libra, Scorpio, hingga Sagitarius.

1. Libra: Hari Rabu ini agak mellow dan sentimental bagi para Libra, karena para pemilik tanda zodiak ini diprediksikan akan menjadi lebih sensitif dari biasanya selama 24 jam ke depan. Walau sedang sensi, tapi ingat tetap kontrol diri dengan baik dan jaangan biarkan apa yang dikatakan orang lain membuat diri jadi marah.

2. Scorpio: Para Scorpio diharapkan bisa bertindak tegas hari ini di seputar pekerjaan. Ya, hari ini Anda mungkin harus melepaskan teman atau kolega yang tidak lagi bisa dan mau bekerja keras.

Anda mungkin tidak ingin bertindak kejam, tapi ingat yang namanya pekerjaan harus professional karena bisnis tetap intinya adalah uang dan sekaligus reputasi Anda di tempat kerja. Jika terlalu lunak pada orang-orang seperti ini, reputasi diri sendiri yang akan dipertaruhkan.

3. Sagitarius: Mulutmu harimaumu, hari ini orang-orang Sagitarius wajib berhati-hati dengan apa yang dikatakan, terutama saat berurusan dengan atasan dan figur otoritas di tempat kerja. Bahkan jika kata-kata yang diucapkan seolah dengan bercanda, kecil kemungkinan mereka akan menganggap itu lucu atau hanya sebagai gurauan.

(Rizky Pradita Ananda)

      
