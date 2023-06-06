Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Ramalan Zodiak Hari Ini 7 Juni: Cancer Bikin Iri Rekan Kerja, Virgo Peluang Karir Melejit

Pradita Ananda , Jurnalis-Rabu, 07 Juni 2023 |06:30 WIB
Ramalan Zodiak Hari Ini 7 Juni: Cancer Bikin Iri Rekan Kerja, Virgo Peluang Karir Melejit
Ilustrasi zodiak, (Foto: Freepik)
A
A
A

PENASARAN apa prediksi tanda zodiak Anda hari ini secara umum? Dikutip dari New York Post, berikut ramalan zodiak seputar kondisi umum hari ini untuk pemilik tanda zodiak Cancer, Leo, dan juga Virgo.

1. Cancer: Duh hari ini agak menyebalkan bagi para Cancer, karena diramalkan ada rekan kerja dan atasan yang tidak mengharapkan Anda berada di puncak kesuksesan soal pekerjaan di setiap harinya. Pesan hari ini, Anda harus lebih pemaaf, bukan orang lain tetapi diri sendiri.

2. Leo: Kalau ragu-ragu, jangan dulu mengambil risiko saat ini. Jadi jika ada keraguan, para Leo diharap tidak boleh bertaruh dengan posisi finansial atau profesional yang dimiliki.

3. Virgo: Aktivitas kosmik di area seputar karier para pemilik zodiak ini akan membawa para Virgo pada Anda peluang untuk naik selama beberapa hari ke depan. Meski memang tak semuanya layak untuk dikejar loh! Makanya harus selektif dan pastikan dirimu dapat sesuatu layak atas waktu dan energi yang sudah dikeluarkan.

(Rizky Pradita Ananda)

      
Telusuri berita women lainnya
