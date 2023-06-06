Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Suka Mager? Coba 7 Teknik Kaizen ala Orang Jepang untuk Atasi Kemalasan

Pradita Ananda , Jurnalis-Selasa, 06 Juni 2023 |23:30 WIB
Suka Mager? Coba 7 Teknik Kaizen ala Orang Jepang untuk Atasi Kemalasan
Teknik Kaizen untuk atasi kemalasan, (Foto: Freepik)
A
A
A

RASA malas memang normal dan wajar saja dialami oleh setiap orang, tapi akan sudah tak menjadi normal jika rasa malas ini berlanjut jadi kemalasan akut. Sehingga pada akhirnya, tidak produktif sama sekali dan banyak tugas, pekerjaan, serta kewajiban yang terbengkalai.

Banyak cara untuk mengatasi kemalasan ini, salah satunya bisa dengan menerapkan metode teknik ala  orang Jepang yang disebut Kaizen yakni filosofi yang berfokus pada peningkatan terus-menerus dan mengejar perubahan kecil dan bertahap yang mengarah pada transformasi signifikan dari waktu ke waktu.

Seperti apa penerapan metode Kaizen tersebut? Melansir Times of India, Selasa (6/6/2023) berikut uraian beberapa di antaranya.

1. Mengenali kebiasaan malas: Kenali kemalasan ini, adalah langkah pertama untuk mengatasi kemalasan. Akui dan identifikasi kebiasaan malas ini, lalu renungkan perilaku, rutinitas, dan pola pikir diri sendiri untuk memahami area spesifik di mana sebetulnya kemalasan itu kerap terjadi.

(Foto: Shutterstock) 

2. Bikin target kecil: Tak usah muluk-muluk, cukup bikin goal atau target tujuan yang kecil tapi realistis. Pecah tugas yang lebih besar itu menjadi langkah-langkah yang lebih kecil. Dengan berfokus pada tujuan yang lebih kecil, kita bisa mengurangi rasa malas yang berlebihan.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/29/612/2962527/viral-orang-ukraina-ini-menangkan-kontes-kecantikan-jepang-alasannya-sebagai-pemain-naturalisasi-guiAoejklv.jpg
Viral Orang Ukraina Ini Menangkan Kontes Kecantikan Jepang, Alasannya Sebagai Pemain Naturalisasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/01/612/2930913/20-panggilan-sayang-dalam-bahasa-jepang-bisa-kamu-ungkapkan-pada-pasangan-s5eVeByvml.jpg
20 Panggilan Sayang dalam Bahasa Jepang, Bisa Kamu Ungkapkan pada Pasangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/01/612/2931061/apakah-jepang-aman-untuk-wanita-simak-faktanya-OaVZdG4Voe.jpg
Apakah Jepang Aman untuk Wanita? Simak Faktanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/27/612/2927863/kenapa-orang-jepang-mandi-1-kali-sehari-simak-4-alasannya-bt870vtGfK.jpg
Kenapa Orang Jepang Mandi 1 Kali Sehari? Simak 4 Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/27/612/2927730/kenapa-orang-jepang-suka-makan-telur-mentah-simak-3-alasannya-Hiwrx83l6T.jpg
Kenapa Orang Jepang Suka Makan Telur Mentah? Simak 3 Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/27/612/2927723/kenapa-golongan-darah-b-tidak-bisa-kerja-di-jepang-ternyata-ini-penyebabnya-T6zzq798Xo.jpg
Kenapa Golongan Darah B Tidak Bisa Kerja di Jepang? Ternyata Ini Penyebabnya
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement