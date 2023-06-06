Suka Mager? Coba 7 Teknik Kaizen ala Orang Jepang untuk Atasi Kemalasan

RASA malas memang normal dan wajar saja dialami oleh setiap orang, tapi akan sudah tak menjadi normal jika rasa malas ini berlanjut jadi kemalasan akut. Sehingga pada akhirnya, tidak produktif sama sekali dan banyak tugas, pekerjaan, serta kewajiban yang terbengkalai.

Banyak cara untuk mengatasi kemalasan ini, salah satunya bisa dengan menerapkan metode teknik ala orang Jepang yang disebut Kaizen yakni filosofi yang berfokus pada peningkatan terus-menerus dan mengejar perubahan kecil dan bertahap yang mengarah pada transformasi signifikan dari waktu ke waktu.

Seperti apa penerapan metode Kaizen tersebut? Melansir Times of India, Selasa (6/6/2023) berikut uraian beberapa di antaranya.

1. Mengenali kebiasaan malas: Kenali kemalasan ini, adalah langkah pertama untuk mengatasi kemalasan. Akui dan identifikasi kebiasaan malas ini, lalu renungkan perilaku, rutinitas, dan pola pikir diri sendiri untuk memahami area spesifik di mana sebetulnya kemalasan itu kerap terjadi.

(Foto: Shutterstock)

2. Bikin target kecil: Tak usah muluk-muluk, cukup bikin goal atau target tujuan yang kecil tapi realistis. Pecah tugas yang lebih besar itu menjadi langkah-langkah yang lebih kecil. Dengan berfokus pada tujuan yang lebih kecil, kita bisa mengurangi rasa malas yang berlebihan.