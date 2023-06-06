Kenapa Cewek kalau Foto Suka Pose Pegang Dagu, Ternyata Ini Alasannya

Kenapa Cewek kalau Foto Suka Pose Pegang Dagu, mungkin jadi pertanyaan banyak orang terutama kaum pria. Pasalnya, pose santai pegang dagu memang tak dipungkiri jadi andalan gaya banyak wanita saat berfoto.

Ya, salah satu gaya pose yang sering dipakai oleh para wanita yaitu, gaya foto menopang dagu. Posisi pose satu ini memang sudah menjadi tren populer sejak dahulu, bahkan hingga sekarang.

Lantas, apa sebenarnya alasan di balik kegemaran pose menopang dagu yang dilakukan para wanita? Dikutip dari The Tab, Selasa (6/6/2023)

1. Trik tutupi lemak: Di Jepang pose foto memegang dagu ini disebut sebagai “pose rongga” yang bertujuan untuk membuat wajah nampak lebih tirus sehingga terlihat V-shape dan dapat menutupi lemak yang menumpuk di bagian leher.

(Kenapa Cewek kalau Foto Suka Pose Pegang Dagu, Foto: Instagram @roses_are_rosie)

2. Pengalih perhatian: Punya daya tarik sendiri, pose pegang dagu dengan menutupi bagian dagu dan wajah yang diinginkan, bisa mengalihkan pandangan orang yang melihat foto tersebut.

(Kenapa Cewek kalau Foto Suka Pose Pegang Dagu, Foto: Instagram @roses_are_rosie)

Pose ini bisa menonjolkan bagian tubuh lainnya, seperti memamerkan jari-jemari tangan yang indah, memamerkan warna kuku yang indah, memamerkan aksesoris seperti cincin, dan sebagainya.