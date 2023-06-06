Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Kenapa Cewek kalau Foto Suka Pose Pegang Dagu, Ternyata Ini Alasannya

Diva Daniswara , Jurnalis-Selasa, 06 Juni 2023 |22:30 WIB
Kenapa Cewek kalau Foto Suka Pose Pegang Dagu, Ternyata Ini Alasannya
Kenapa Cewek kalau Foto Suka Pose Pegang Dagu, (Foto: Instagram @roses_are_rosie)
A
A
A

Kenapa Cewek kalau Foto Suka Pose Pegang Dagu, mungkin jadi pertanyaan banyak orang terutama kaum pria. Pasalnya, pose santai pegang dagu memang tak dipungkiri jadi andalan gaya banyak wanita saat berfoto.

Ya, salah satu gaya pose yang sering dipakai oleh para wanita yaitu, gaya foto menopang dagu. Posisi pose satu ini memang sudah menjadi tren populer sejak dahulu, bahkan hingga sekarang.

Lantas, apa sebenarnya alasan di balik kegemaran pose menopang dagu yang dilakukan para wanita? Dikutip dari The Tab, Selasa (6/6/2023)

1. Trik tutupi lemak: Di Jepang pose foto memegang dagu ini disebut sebagai “pose rongga” yang bertujuan untuk membuat wajah nampak lebih tirus sehingga terlihat V-shape dan dapat menutupi lemak yang menumpuk di bagian leher.

(Kenapa Cewek kalau Foto Suka Pose Pegang Dagu, Foto: Instagram @roses_are_rosie)

2. Pengalih perhatian: Punya daya tarik sendiri, pose pegang dagu dengan menutupi bagian dagu dan wajah yang diinginkan, bisa mengalihkan pandangan orang yang melihat foto tersebut.

(Kenapa Cewek kalau Foto Suka Pose Pegang Dagu, Foto: Instagram @roses_are_rosie)

Pose ini bisa menonjolkan bagian tubuh lainnya, seperti memamerkan jari-jemari tangan yang indah, memamerkan warna kuku yang indah, memamerkan aksesoris seperti cincin, dan sebagainya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/12/612/2881543/5-potret-ganteng-cowok-blur-kelas-5-6-dan-7-XetEJbibRB.jpg
5 Potret Ganteng Cowok Blur Kelas 5, 6 dan 7
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/08/612/2859970/warganet-ramai-gunakan-foto-profil-luffy-mode-gear-5-apa-itu-wZhu4fo04L.jpg
Warganet Ramai Gunakan Foto Profil Luffy Mode Gear 5, Apa Itu?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/07/28/611/2638104/momen-langka-ariana-grande-pamer-wajah-polos-tanpa-makeup-M4Woh7CQFO.jpeg
Momen Langka, Ariana Grande Pamer Wajah Polos Tanpa Makeup
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/07/03/194/2622717/potret-dian-sastro-selfie-bareng-nana-mirdad-lebih-cantik-siapa-k7D46YbTIF.jpeg
Potret Dian Sastro Selfie Bareng Nana Mirdad, Lebih Cantik Siapa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/01/14/612/2532488/fotonya-sampai-dibeli-chef-arnold-begini-potret-ghozali-everyday-telanjang-dada-ZYK1dPIlmq.jpg
Fotonya Sampai Dibeli Chef Arnold, Begini Potret Ghozali Everyday Telanjang Dada
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/10/11/612/2484220/ternyata-berfoto-dengan-sisi-kiri-membuat-kita-lebih-menarik-loh-aqptOqVPib.jpeg
Ternyata Berfoto dengan Sisi Kiri Membuat Kita Lebih Menarik Loh
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement