6 Ciri-ciri Fisik Laki-laki yang Memiliki Nafsu Tinggi, Punya Bulu Lebat

ENAM ciri-ciri fisik laki-laki memiliki nafsu tinggi menarik untuk diulas. Ternyata memiliki seks tinggi juga memang menjadi salah satu kriteria bagi wanita yang ingin memiliki calon suami.

Usut punya usut, ternyata dari segi fisiknya saja, kita dapat mengetahui apakah laki-laki tersebut memiliki nafsu yang tinggi maupun tidak. Lantas apa saja ciri fisik laki-laki bernafsu tinggi berikut ulasannya dilansir dari berbagai sumber:

1. Berusia 30 hingga 40 Tahun





Hormon testosteron dimiliki pria memiliki efek merangsang hasrat dan jumlah hormon yang dikeluarkan akan berubah tergantung pada keadaan serta usia berbeda. Karena itu, bergantung pada setiap tahap dalam hidup, siklus hasrat pria juga berubah.

Pria berusia 30 tahun hingga 40 tahun punya hawa nafsu tinggi. Pasalnya mereka mengalami aktivitas seksual dalam jangka waktu yang lama. Apalagi pria dapat menentukan kebutuhan seksualnya dan fokus pada faktor untuk mencapai kualitas terbaik.