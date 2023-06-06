Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

6 Ciri-ciri Fisik Laki-laki yang Memiliki Nafsu Tinggi, Punya Bulu Lebat

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Selasa, 06 Juni 2023 |08:36 WIB
6 Ciri-ciri Fisik Laki-laki yang Memiliki Nafsu Tinggi, Punya Bulu Lebat
Ilustrasi (Foto: Vista Create)
A
A
A

ENAM ciri-ciri fisik laki-laki memiliki nafsu tinggi menarik untuk diulas. Ternyata memiliki seks tinggi juga memang menjadi salah satu kriteria bagi wanita yang ingin memiliki calon suami.

Usut punya usut, ternyata dari segi fisiknya saja, kita dapat mengetahui apakah laki-laki tersebut memiliki nafsu yang tinggi maupun tidak. Lantas apa saja ciri fisik laki-laki bernafsu tinggi berikut ulasannya dilansir dari berbagai sumber:

1. Berusia 30 hingga 40 Tahun

Nafsu

Hormon testosteron dimiliki pria memiliki efek merangsang hasrat dan jumlah hormon yang dikeluarkan akan berubah tergantung pada keadaan serta usia berbeda. Karena itu, bergantung pada setiap tahap dalam hidup, siklus hasrat pria juga berubah.

Pria berusia 30 tahun hingga 40 tahun punya hawa nafsu tinggi. Pasalnya mereka mengalami aktivitas seksual dalam jangka waktu yang lama. Apalagi pria dapat menentukan kebutuhan seksualnya dan fokus pada faktor untuk mencapai kualitas terbaik.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/10/612/3073028/berhubungan_seksual-4eFY_large.jpg
5 Alasan Anda Tidak Lagi Berhubungan Seksual di Setahun Awal Pernikahan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/10/13/298/2686325/6-makanan-pengganti-obat-kuat-buat-pria-makin-perkasa-di-ranjang-ulwY8ymqly.jpeg
6 Makanan Pengganti Obat Kuat Buat Pria, Makin Perkasa di Ranjang!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/09/23/298/2673507/5-makanan-penambah-stamina-pria-di-ranjang-makin-perkasa-Y2mIQcTsa1.jpeg
5 Makanan Penambah Stamina Pria di Ranjang, Makin Perkasa!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/03/04/481/2556105/peneliti-mulai-pelajari-seks-yang-aman-di-luar-angkasa-5ug3HhZRmJ.jpeg
Peneliti Mulai Pelajari Seks yang Aman di Luar Angkasa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/09/13/481/2470512/ayah-taqy-malik-diduga-paksa-istri-berhubungan-badan-saat-haid-apa-dampaknya-bagi-kesehatan-pVhp0Qh4rl.jpg
Ayah Taqy Malik Diduga Paksa Istri Berhubungan Seks saat Haid, Apa Dampaknya bagi Kesehatan?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/07/12/612/2439250/kata-sisil-sang-sex-educator-tentang-seks-sebelum-nikah-3P91qq999K.jpg
Kata Sisil Sang "Sex Educator" Tentang Seks Sebelum Nikah
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement