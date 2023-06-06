5 Deretan Artis yang Pernah Menjalani Stem Cell Terapi

DERETAN artis yang pernah menjalani stem cell menarik untuk dikulik. Hal ini dikarenakan Deddy Corbuzier yang melakukan stem cell pada wajahnya. Pesulap kondang ini memilih perawatan wajah dengan memakai stem cell. Ia merasa dengan memakai stem cell bisa awet muda.

Adapun, stem cell merupakan sel induk, yang tugasnya membangun sel-sel lain di tubuh. Tujuan memakai stem cell ini antara lain anti aging alias anti penuaan, regenerasi sel jaringan organ.

Berikut deretan artis yang pernah menjalani stem cell dirangkum dari berbagai sumber:

1.Krisdayanti





Menjaga penampilan itu wajib hukumnya, baik itu kaum Hawa ataupun kaum Adam. Terlebih lagi bagi seorang publik figur, karena tidak dapat disangkal selain menjual bakat yang ada tentunya seorang artis juga menjual penampilan yang paripurna.

Apalagi untuk seorang diva sukses seperti Krisdayanti. Sudah berkarier sebagai seorang penyanyi selama kurang lebih 26 tahun memilih perawaran stem cell.

KD mengungkapkan dengan melakoni perawatan stem cell sampai ke Jerman ini ia lebih bertujuan untuk meningkatkan stamina secara keseluruhan.