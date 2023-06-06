Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

5 Deretan Artis yang Pernah Menjalani Stem Cell Terapi

Rina Anggraeni , Jurnalis-Rabu, 07 Juni 2023 |07:40 WIB
5 Deretan Artis yang Pernah Menjalani Stem Cell Terapi
Barbie Kumalasari (Foto: Instagram)
A
A
A

DERETAN artis yang pernah menjalani stem cell menarik untuk dikulik. Hal ini dikarenakan Deddy Corbuzier yang melakukan stem cell pada wajahnya. Pesulap kondang ini memilih perawatan wajah dengan memakai stem cell. Ia merasa dengan memakai stem cell bisa awet muda.

Adapun, stem cell merupakan sel induk, yang tugasnya membangun sel-sel lain di tubuh. Tujuan memakai stem cell ini antara lain anti aging alias anti penuaan, regenerasi sel jaringan organ.

Berikut deretan artis yang pernah menjalani stem cell dirangkum dari berbagai sumber:

1.Krisdayanti

Krisdayanti

Menjaga penampilan itu wajib hukumnya, baik itu kaum Hawa ataupun kaum Adam. Terlebih lagi bagi seorang publik figur, karena tidak dapat disangkal selain menjual bakat yang ada tentunya seorang artis juga menjual penampilan yang paripurna.

Apalagi untuk seorang diva sukses seperti Krisdayanti. Sudah berkarier sebagai seorang penyanyi selama kurang lebih 26 tahun memilih perawaran stem cell.

KD mengungkapkan dengan melakoni perawatan stem cell sampai ke Jerman ini ia lebih bertujuan untuk meningkatkan stamina secara keseluruhan.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/27/481/3165678/stem_cell-7s3d_large.jpg
Stem Cell Populer, Efektifkah Obati Penyakit Kronis?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/04/27/481/2585858/sederet-manfaat-stem-cell-dari-cegah-penuaan-hingga-obati-alzheimer-NQGfyBxKpc.jpg
Sederet Manfaat Stem Cell dari Cegah Penuaan hingga Obati Alzheimer
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/01/29/611/2159892/tren-stem-cell-untuk-terapi-kulit-ampuh-atasi-penuaan-kulit-W9aPVwGcYi.jpg
Tren Stem Cell untuk Terapi Kulit, Ampuh Atasi Penuaan Kulit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2016/09/22/481/1495613/stem-cell-bisa-selamatkan-jutaan-manusia-dari-kebutaan-BXQ1jyUXJP.jpg
Stem Cell Bisa Selamatkan Jutaan Manusia dari Kebutaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2016/09/04/194/1480816/rutin-stem-cell-di-jerman-rahasia-cantik-krisdayanti-U0rOaXmkVB.jpg
Rutin Stem Cell di Jerman, Rahasia Cantik Krisdayanti
https://img.okezone.com/okz/300/content/2016/08/02/194/1453371/apa-itu-stem-cells-PzBpJLQbd4.jpg
Apa Itu Stem Cells?
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement