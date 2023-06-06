Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

5 Ide Model Rambut Pirang ala Karina Aespa, Cantik bak Barbie Hidup!

Nadila Qoonita , Jurnalis-Rabu, 07 Juni 2023 |05:00 WIB
5 Ide Model Rambut Pirang ala Karina Aespa, Cantik bak Barbie Hidup!
Karina Aespa (Foto: Instagram/@karina_aespas_)
KARINA dikenal sebagai Idol K-Pop dari grup Aespa yang memiliki paras cantik dan gaya modis. Tak hanya outfit, gaya rambut Karina Aespa juga kerap mencuri perhatian. 

Salah satunya model rambut pirang yang sering kali membuatnya terlihat seperti Barbie hidup. Gaya rambut pirang ala Karina Aespa ini bisa menjadi inspirasi Anda dalam berpenampilan.

Berikut adalah 5 ide model rambut pirang ala Karina Aespa yang bisa Anda coba, Rabu (7/6/2023). 

1. Poni samping

Gaya Rambut Pirang ala Karina Aespa

Poni samping memberikan tampilan yang segar dan modern. Ia memotong poninya dengan panjang yang sesuai, kemudian sisir ke samping untuk menciptakan tampilan yang chic dan mengikuti tren.

2. Dikuncir satu

Karina Aespa

Rambut dikuncir satu adalah pilihan yang sederhana namun tetap terlihat stylish bagi Karina. Kumpulkan rambut Anda ke belakang dan ikat dengan karet rambut untuk menciptakan gaya yang simpel namun elegan.

3. Styling beach hair

Karina Aespa

Rambut dengan gaya beach hair memberikan kesan yang santai dan natural. Gunakan produk tekstur atau salt spray untuk memberikan efek rambut yang bergelombang seperti setelah berada di pantai. Gaya ini memberikan tampilan yang ceria dan menyenangkan.

