HOME WOMEN TRAVEL

Bingung Cari Makanan Halal di Luar Negeri? Yuk Coba Tips Cerdas ala Dian Widayanti

Antara , Jurnalis-Kamis, 08 Juni 2023 |09:00 WIB
Bingung Cari Makanan Halal di Luar Negeri? Yuk Coba Tips Cerdas ala Dian Widayanti
Dian Widayanti (Instagram @dianwidayanti)
A
A
A

MENCARI makanan halal adalah keniscayaan bagi setiap muslim, agar memperoleh keberkahan saat mengonsumsi makanan yang memang diperbolehkan menurut agama.

Halal lifestyle enthusiast atau penggemar hidup halal, Dian Widayanti memberikan beberapa tips bagi umat Islam yang ingin menikmati makanan halal di luar negeri.

“Kalau kita masak otomatis pasti bisa masak yang halal karena ada halal butchery segala macem ya. Tapi kalau beli gimana? Itu sebenarnya aku bisa googling aja 'Halal food near me', nanti dia bakal keluar rekomendasi makanan halal yang dekat sama kita,” ucap Dian saat membagikan pengalamannya tinggal di Swiss beberapa waktu lalu.

 BACA JUGA:

Selain lewat internet, Dian mengatakan makanan halal juga bisa ditemui di dekat masjid yang ada di negara tersebut. Makanan yang tersedia biasanya makanan khas Timur Tengah atau India yang masih bisa terjamin kehalalannya.

Wanita yang aktif memberikan edukasi dan rekomendasi makanan halal ini juga mengatakan penting untuk selalu bertanya tentang bahan yang dipakai di menu makanan tersebut jika ragu.

 

“Sebenarnya banyak kok, tapi kalau kita mau nyari, tapi kalau udah nggak mau nyari, ya sudah yang penting enggak babi, yang penting nanya sih soalnya menurut aku kalau di luar kan kita nggak mungkin lah cari yang sudah sertifikat halal, paling enggak nanya kalau dia punya titik kritis makanannya kayak makanan Jepang itu yang berbahaya, biasanya suka dimasukin mirin, sake itu yang aku tanyain,” kata Dian seperti dilansir dari ANTARA, Kamis (8/6/2023).

 BACA JUGA:

Selain makanan berat, Dian juga menyarankan masyarakat muslim memperhatikan minuman seperti kopi atau roti yang terkadang masih memakai rum atau esens vanila yang beralkohol untuk membuat makanannya.

Duta jenama aplikasi kuliner Momasa ini mengatakan, jika di dalam negeri, perhatikan juga bumbu masak yang dipakai seperti arak masak atau sering disebut angciu.

