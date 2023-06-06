Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Viral Influencer Cantik Idap ADHD, Gangguan Apa Itu?

Dyah Ratna Meta Novia , Jurnalis-Selasa, 06 Juni 2023 |14:27 WIB
Viral Influencer Cantik Idap ADHD, Gangguan Apa Itu?
Influence Zoai (Foto: Tiktok)
A
A
A

VIRAL seorang influencer cantik mengidap ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) di TikTok. Zoai lewat TikTok-nya menjelaskan, Zoai mengidap ADHD karena sering gelisah, susah berkonsentrasi, dan suka melakukan sesuatu secara impulsif.

Ia juga merasa heran dengan orang yang menilai gejala ADHD disebabkan kurang ibadah dan kena gangguan jin. Padahal ini sebenarnya masalah medis. Ia sendiri baru tahu kena ADHD karena anaknya didiagnosis ADHD.

 Zoai

Penderita ADHD juga terlalu aktif bergerak sehingga seringkali kepentok, kesandung, nyangkut. Akibatnya mereka sering punya memar. Orang dengan ADHD saat fokus sama sesuatu, area sekitarnya jadi blind spot, jangan disamakan dengan ceroboh.

Lalu apa itu ADHD?

Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) merupakan gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktif. ADHD menimbulkan kesulitan untuk memusatkan perhatian pada suatu hal, hiperaktif, juga berperilaku impulsif.

Penderita ADHD biasanya memiliki kecerdasan di atas rata-rata jika dibandingkan anak seusianya meskipun, mereka memiliki kendala berupa masalah perilaku dan kesulitan mengontrol emosi.

"Jika orangtua dapat menelusuri minat dan bakat anak dengan tepat, anak dapat berkembang dengan sangat optimal pada bidang yang menjadi kekuatannya," tutur Belinda Belinda Agustya Pawidya Putri, Psikolog Klinis Anak dari Universitas Indonesia.

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita women lainnya
