Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Simak 8 Tanda Paru-Paru Tidak Sehat

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Rabu, 07 Juni 2023 |07:20 WIB
Simak 8 Tanda Paru-Paru Tidak Sehat
Ilustrasi (Foto:Freepik)
A
A
A

DELAPAN tanda paru-paru tidak sehat yang wajib Anda ketahui dikarenakan masuk dalam organ vitalyang berfungsi sebagai sistem pernafasan dan sirkulasi darah.

Organ tersebut sering mengalami permasalahan yang menyebabkan penderita merasa terganggu. Sayangnya, masih banyak orang yang awam tentang kesehatan paru-paru.

Berikut adalah 8 tanda paru-paru tidak sehat mungkin mengindikasikan adanya masalah pada paru-paru:

1. Batuk Berlangsung Lama

batuk

Jika Anda mengalami batuk yang berlangsung selama beberapa minggu atau lebih, terutama jika disertai dengan dahak berwarna atau berdarah, itu dapat menjadi tanda adanya masalah pada paru-paru.

Biasanya kondisi ini menjadi tanda dari penyakit bronkitis kronis atau emfisema. Segera temui dokter jika batuk sudah lebih dari 3 minggu atau lebih.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/482/3186833/raisa-pv9u_large.jpg
Mengenal Kanker Paru, Penyakit yang Dialami Ibunda Raisa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/482/3183794/vape-K2p8_large.jpg
Vape Tingkatkan Risiko Kanker Paru, Gen Z Baca Nih!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/08/482/3168498/menkes-rmaR_large.jpg
Ingatkan Deteksi Dini Kanker, Menkes: Kalau Diidentifikasi Awal, Peluang Hidup Lebih Besar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/07/481/2980483/alami-infeksi-paru-dede-sunandar-akui-berat-badannya-perlahan-menurun-ULMELrZrL3.jpg
Alami Infeksi Paru, Dede Sunandar Akui Berat Badannya Perlahan Menurun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/07/481/2980452/dede-sunandar-dapat-beberapa-pantangan-dari-dokter-usai-didiagnosis-infeksi-paru-2VKAV5WWSI.jpg
Dede Sunandar Dapat Beberapa Pantangan dari Dokter Usai Didiagnosis Infeksi Paru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/07/481/2980409/dede-sunandar-alami-infeksi-paru-ini-penyebabnya-oFbmMWrCjf.jpg
Dede Sunandar Alami Infeksi Paru, Ini Penyebabnya
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement