Simak 8 Tanda Paru-Paru Tidak Sehat

DELAPAN tanda paru-paru tidak sehat yang wajib Anda ketahui dikarenakan masuk dalam organ vitalyang berfungsi sebagai sistem pernafasan dan sirkulasi darah.

Organ tersebut sering mengalami permasalahan yang menyebabkan penderita merasa terganggu. Sayangnya, masih banyak orang yang awam tentang kesehatan paru-paru.

Berikut adalah 8 tanda paru-paru tidak sehat mungkin mengindikasikan adanya masalah pada paru-paru:

1. Batuk Berlangsung Lama





Jika Anda mengalami batuk yang berlangsung selama beberapa minggu atau lebih, terutama jika disertai dengan dahak berwarna atau berdarah, itu dapat menjadi tanda adanya masalah pada paru-paru.

Biasanya kondisi ini menjadi tanda dari penyakit bronkitis kronis atau emfisema. Segera temui dokter jika batuk sudah lebih dari 3 minggu atau lebih.