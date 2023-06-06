Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

4 Cara Menjaga Gula Darah Agar Normal, Apa Saja?

Dyah Ratna Meta Novia , Jurnalis-Selasa, 06 Juni 2023 |20:06 WIB
4 Cara Menjaga Gula Darah Agar Normal, Apa Saja?
Minum (Foto: Freepik)
A
A
A

SAAT kena gula darah tinggi rasanya tubuh jadi tak nyaman dan tak sehat. Nah, ada beberapa gejala gula darah tinggi yang dialami seseorang saat mengalaminya.

Bahkan gula darah tinggi bisa menyebabkan diabetes. Kalau jarang beraktivitas fisik dan tidak menjaga pola makan, risikonya cepat mengalami kenaikan kadar insulin yang bisa membahayakan.

Lalu bagaimana cara menjaga gula darah tetap normal?

tidur

1. Perbaiki Tidur

Siklus tidur kita sangat memengaruhi suasana hati. Jika Anda kurang tidur, rasa lapar akan lebih sering menghampiri. Akibatnya, seringkali Anda jadi jajan sembarangan yang bisa berakibat pada kenaikan gula darah.

2. Jagalah Diri Anda Tetap Terhidrasi

Ketika Anda mengalami dehidrasi, Anda cenderung merasa lapar atau mengidam. Jadi pastikan Anda memonitor asupan air, minumlah sedikitnya 2,5 hingga 3,5 liter air setiap hari.

Halaman:
1 2
      
