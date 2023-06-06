Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

5 Dampak Tak Sarapan Bergizi, Salah Satunya Gampang Lapar!

Dyah Ratna Meta Novia , Jurnalis-Selasa, 06 Juni 2023 |21:06 WIB
5 Dampak Tak Sarapan Bergizi, Salah Satunya Gampang Lapar!
Sarapan tak bergizi (Foto: All recipes)
A
A
A

SARAPAN di pagi hari sebaiknya penuh gizi sebab kita memulai aktivitas di pagi hari. Oleh karena itu butuh gizi yang baik sejak pagi agar tubuh menjadi sehat dan bugar.

Namun tak jarang, ada yang mengenyampingkan konsumsi protein. Terutama mereka yang hanya ingin kenyang tanpa memikirkan kandungan protein dan gizi.

sarapan

Dikutip dari Webmd, terdapat dampak buruk yang dirasakan tubuh jika kekurangan protein akibat kurang gizi.

 

1. Pembengkakan

Bagian yang sering bengkak adalah perut, kaki, atau tangan. Hal ini karena albumin atau protein yang beredar dalam tubuh berkurang. Albumin membantu menjaga cairan agar tidak menumpuk di jaringan tubuh Anda.

 BACA JUGA:

2. Suasana hati menjadi buruk

Otak membutuhkan neurotransmitter untuk bekerja menyampaikan informasi antar sel. Neurottansmitter ini terbuat dari asam amino, yang merupakan bahan penyusun protein. Jika kekurangan protein, neurotransmitter tidak dapat bekerja optimal. Akibatnya kadar dopamin dan serotonin menjadi rendah yang membuat perasaan menjadi tertekan dan agresif.

 BACA JUGA:

3. Masalah rambut, kuku dan kulit

Protein menghasilkan elastin, kolagen, dan keratin. Zat ini yang bertugas menjaga kulit, rambut dan kuku. Jika protein berkurang, tentu berpengaruh pada bagian tubuh tersebut. Dapat membuat rambut rapuh, kulit kering dan munculnya tonjolan pada kuku.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/482/3190396//sarapan_manis-i1tc_large.jpg
Alasan Tubuh Ingin Sarapan Makanan Manis dan Ini 4 Cara Mengatasinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/482/3179573//menkes-Wu4c_large.jpg
Tips untuk Pelari Amatiran Anti Pegal-Pegal dan Buryam Extra Telur Ala Menkes Budi Sadikin 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/320/3174894//purbaya-FMjs_large.png
Sidak ke Bank Mandiri, Purbaya Ingin Pastikan Rp200 Triliun Terserap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/23/482/3171898//menkes-K81M_large.jpg
Viral! Anjuran Menkes Budi Gunadi Sadikin Sarapan 2 Telur Rebus Setiap Hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/29/298/3151188//matcha_toast-ZgXK_large.jpg
Resep Matcha Toast, Simple dan Satset Buat Sarapan Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/17/320/3148035//minyak_jelantah-g9y8_large.jpg
Kepala BGN: Minyak Jelantah Bekas MBG Bisa Dijual Lagi, Harganya Rp7.000 per Liter
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement