5 Dampak Tak Sarapan Bergizi, Salah Satunya Gampang Lapar!

SARAPAN di pagi hari sebaiknya penuh gizi sebab kita memulai aktivitas di pagi hari. Oleh karena itu butuh gizi yang baik sejak pagi agar tubuh menjadi sehat dan bugar.

Namun tak jarang, ada yang mengenyampingkan konsumsi protein. Terutama mereka yang hanya ingin kenyang tanpa memikirkan kandungan protein dan gizi.

Dikutip dari Webmd, terdapat dampak buruk yang dirasakan tubuh jika kekurangan protein akibat kurang gizi.

1. Pembengkakan

Bagian yang sering bengkak adalah perut, kaki, atau tangan. Hal ini karena albumin atau protein yang beredar dalam tubuh berkurang. Albumin membantu menjaga cairan agar tidak menumpuk di jaringan tubuh Anda.

2. Suasana hati menjadi buruk

Otak membutuhkan neurotransmitter untuk bekerja menyampaikan informasi antar sel. Neurottansmitter ini terbuat dari asam amino, yang merupakan bahan penyusun protein. Jika kekurangan protein, neurotransmitter tidak dapat bekerja optimal. Akibatnya kadar dopamin dan serotonin menjadi rendah yang membuat perasaan menjadi tertekan dan agresif.

3. Masalah rambut, kuku dan kulit

Protein menghasilkan elastin, kolagen, dan keratin. Zat ini yang bertugas menjaga kulit, rambut dan kuku. Jika protein berkurang, tentu berpengaruh pada bagian tubuh tersebut. Dapat membuat rambut rapuh, kulit kering dan munculnya tonjolan pada kuku.