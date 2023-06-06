Daftar Tempat Wisata Populer di Banggai Kepulauan, Yuk Intip Daya Tariknya!

KABUPATEN Banggai Kepulauan di Sulawesi Tengah memiliki banyak objek wisata alam yang sangat indah dan layak untuk dikunjungi oleh wisatawan lokal maupun mancanegara. Apa saja pilihannya?

"Sebagai daerah kepulauan, Banggai Kepulauan memiliki banyak objek wisata alam, objek wisata bahari yang sangat indah dan tidak dimiliki daerah lain," kata Bupati Banggai Kepulaun, Ihsan Basir seperti dilansir dari ANTARA, Kamis (8/6/2023).

Banggai Kepulauan yang terletak di bagian timur Sulawesi Tengah dikenal sebagai salah satu daerah wisata. Potensi wisata Banggai Kepulauan juga menjadi andalan Sulteng, yang terus dipromosikan oleh Pemprov Sulteng ke tingkat nasional dan mancanegara.

Beberapa lokasi wisata populer yang sering dikunjungi oleh masyarakat dari dalam dan luar negeri yaitu Danau Paisu Pok terletak di Desa Luk Panenteng, Kecamatan Bulagi Utara, Permandian Desa Kautu di Kecamatan Tinangkung, Pantai Tebeabul di Desa Bakalan Kecamatan Tinangkung, Teluk Pompon di Desa Lalong, Kecamatan Tinangkung Utara, Pantai Mandel Desa Palam, Kecamatan Tinangkung Utara, Bone Oluno di Desa Abason dan Bone Pololoba di Desa Lopito di Kecamatan Totikum.

Danau Paisu Pok

Di Danau Paisu Pok, pengunjung dapat melakukan snorkeling, diving, naik perahu untuk menikmati keindahan alam danau tersebut.

Di samping itu, pengunjung dapat menikmati kuliner khas lokal yaitu ubi Banggai, sinole dan ikan bakar. Danau Paisu Pok panorama alamnya alami dan masih terjaga.

Pantai Poganda

Kemudian, spot wisata Pantai Poganda di Kecamatan Bulagi Utara. Di sini pengunjung dapat menikmati pasir putih, panorama laut dan hamparan pulau serta juga menyaksikan matahari terbenam (sunset).

Danau Alani dan Danau Lemelu

Di samping itu, Banggai Kepulauan juga menawarkan spot wisata Danau Alani dan Danau Lemelu di Kecamatan Bulagi Selatan.

Dua danau ini sangat menarik dan memiliki data tarik tersendiri, terletak di kawasan pegunungan.

Di objek wisata ini pengunjung dapat melihat langsung aktivitas kehidupan masyarakat Suku Seasea yang terjaga keaslian peradaban budayanya.