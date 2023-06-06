Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Daftar Tempat Wisata Populer di Banggai Kepulauan, Yuk Intip Daya Tariknya!

Farid Maulana Faqih , Jurnalis-Kamis, 08 Juni 2023 |07:00 WIB
Daftar Tempat Wisata Populer di Banggai Kepulauan, Yuk Intip Daya Tariknya!
Wisata Danau Paisu Pok di Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah. (Instagram @shannondorothea)
A
A
A

KABUPATEN Banggai Kepulauan di Sulawesi Tengah memiliki banyak objek wisata alam yang sangat indah dan layak untuk dikunjungi oleh wisatawan lokal maupun mancanegara. Apa saja pilihannya?

"Sebagai daerah kepulauan, Banggai Kepulauan memiliki banyak objek wisata alam, objek wisata bahari yang sangat indah dan tidak dimiliki daerah lain," kata Bupati Banggai Kepulaun, Ihsan Basir seperti dilansir dari ANTARA, Kamis (8/6/2023).

Banggai Kepulauan yang terletak di bagian timur Sulawesi Tengah dikenal sebagai salah satu daerah wisata. Potensi wisata Banggai Kepulauan juga menjadi andalan Sulteng, yang terus dipromosikan oleh Pemprov Sulteng ke tingkat nasional dan mancanegara.

 BACA JUGA:

Beberapa lokasi wisata populer yang sering dikunjungi oleh masyarakat dari dalam dan luar negeri yaitu Danau Paisu Pok terletak di Desa Luk Panenteng, Kecamatan Bulagi Utara, Permandian Desa Kautu di Kecamatan Tinangkung, Pantai Tebeabul di Desa Bakalan Kecamatan Tinangkung, Teluk Pompon di Desa Lalong, Kecamatan Tinangkung Utara, Pantai Mandel Desa Palam, Kecamatan Tinangkung Utara, Bone Oluno di Desa Abason dan Bone Pololoba di Desa Lopito di Kecamatan Totikum.

Danau Paisu Pok

Di Danau Paisu Pok, pengunjung dapat melakukan snorkeling, diving, naik perahu untuk menikmati keindahan alam danau tersebut.

Ilustrasi

Di samping itu, pengunjung dapat menikmati kuliner khas lokal yaitu ubi Banggai, sinole dan ikan bakar. Danau Paisu Pok panorama alamnya alami dan masih terjaga.

 BACA JUGA:

Pantai Poganda

 

Kemudian, spot wisata Pantai Poganda di Kecamatan Bulagi Utara. Di sini pengunjung dapat menikmati pasir putih, panorama laut dan hamparan pulau serta juga menyaksikan matahari terbenam (sunset).

 

Danau Alani dan Danau Lemelu

Di samping itu, Banggai Kepulauan juga menawarkan spot wisata Danau Alani dan Danau Lemelu di Kecamatan Bulagi Selatan.

Dua danau ini sangat menarik dan memiliki data tarik tersendiri, terletak di kawasan pegunungan.

Di objek wisata ini pengunjung dapat melihat langsung aktivitas kehidupan masyarakat Suku Seasea yang terjaga keaslian peradaban budayanya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/04/549/3070882/ilustrasi_resort_hutan-iOCB_large.jpg
9 Resor Mewah di Hutan Hujan untuk Pengalaman Menginap Dekat Alam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/04/408/3070868/aurora_borealis_fenomena_cahaya_utara_yang_memikat_langit_malam-kBwc_large.jpg
Aurora Borealis, Fenomena Cahaya Utara yang Memikat Langit Malam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/04/408/3029768/danau_memukau_di_berau-4OGZ_large.JPG
3 Danau Memukau di Berau, Cantik Segarkan Mata Wajib Masuk Bucket List
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/20/408/3023669/driam_riverside-g3hQ_large.JPG
7 Tempat Wisata Keren di Ciwidey, Pas buat Healing dan Relaksasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/19/408/3023098/tawangmangu_wonder_park-ir67_large.JPG
7 Tempat Wisata Populer di Tawangmangu, Cocok Dieksplor saat Liburan Sekolah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/12/408/3020500/danau_paisu_pok-oafX_large.JPG
Mirip Labuan Cermin, Danau di Sulawesi Tengah Ini Indah Sebening Kaca
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement