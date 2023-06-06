Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

3 Tempat Glamping Seru di Ciwidey, Pemandangannya Kece Banget!

Farid Maulana Faqih , Jurnalis-Rabu, 07 Juni 2023 |19:30 WIB
3 Tempat Glamping Seru di Ciwidey, Pemandangannya Kece Banget!
Ilustrasi (Foto: Unsplash)
AKTIVITAS glamour camping alias glamping cukup banyak diminati wisatawan. Nah, Ciwidey di Kabupaten Bandung, Jawa Barat ternyata punya sederet lokasi menarik untuk camping mewah sambil menikmati pemandangan objek wisata alam memukau.

Glamping menjadi salah satu wisata favorit karena lokasinya di alam terbuka. Camping bisa dilakukan di hutan, gunung, taman, bahkan pantai.

Di Ciwidey, Bandung, Anda bisa menemukan beberapa lokasi glamping dengan suguhan pemandangan alam indah khas daratan tinggi dan cuaca sejuk. Lokasi ini juga jadi favorit liburan bareng keluarga.

Jika berminat untuk berakhir pekan atau menghabiskan liburan dengan camping mewah bersama keluarga atau pasangan, yuk simak daftar tempat glamping asyik dan instagenic di Ciwidey berikut ini;

1. Glamping Lakeside Rancabali

Lokasinya di Jalan Raya Ciwidey-Patengan KM 39, Situ, Patengan, Rancabali, Bandung. Seperti namanya Lakeside, tenta-tenda glamping dibuat di tepi Situ Patenggang yang memiliki panorama menawan.

Glamping Lakeside Rancabali

Glamping Lakeside Rancabali (Foto: dok. sandy cahya)

Camping mewah di tepi danau dengan udara yang sejuk dan dikeliling oleh pegunungan juga kebun teh nampaknya sangat menyenangkan.

Dengan suguhan landscape yang apik rasanya tempat ini sangat cocok dikunjungi bersama keluarga untuk melepas penat dari hiruk pikuk perkotaan.ilustrasi

Fasilitas Glamping sangat lengkap layaknya hotel berbintang, yakni terdapat tempat tidur, kamar mandi dengan air panas, toilet duduk, peralatan mandi serta berbagai minuman seperti air mineral, kopi dan teh.

Selain bercamping, tempat ini pun menyediakan wahana off road, rafting dan area painball yang dibangun di kawasan wisata Tent Resort. Namun, jika ingin yang lebih santai, pengunjung dapat berkeliling di kebun teh atau memetik buah strawberry.

Jika ingin menikmati kuliner lezat, cobalah untuk berkuliner di wisata kuliner Penisi Resto. Resto ini dibangun dengan tema kapal besar, sangking besarnya kapal ini nampak seperti asli. Balkon kapal bisa dijadikan spot foto yang kekinian dan instagenic karena menyuguhkan panorama alam yang sangat apik, terlebih saat sore menjelang petang suasanya berubah menjadi lebih romantis.

