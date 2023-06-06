Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Unik! Pasar Ini Jual Pria untuk Dijadikan Suami, Cocok buat Jomblowati

Farid Maulana Faqih , Jurnalis-Rabu, 07 Juni 2023 |15:03 WIB
Unik! Pasar Ini Jual Pria untuk Dijadikan Suami, Cocok buat Jomblowati
Ilustrasi (Foto: Alamy)
A
A
A

INDIA punya beragam tradisi unik, termasuk dalam hal mencari jodoh. Nah, di Bihar, sebuah Negara bagian yang berbatasan dengan Uttar Pradesh punya tradisi wanita bisa 'membeli' pria di pasar agar dapat menjadi suami. Nama tradisinya, Saurath Mela atau Sabhagachhi.

Tradisi Saurath Mela diyakini sudah ada sejak 700 tahun di Distrik Madhubani. Tradisi ini digelar tiap tahun. Jadi, selama 9 hari 'jual-beli' pria untuk dijadikan suami digelar di pasar wilayah itu.

Biasanya ribuan pria berkumpul di pohon Pipal kawasan pasar lokal, menunggu wanita memilih mereka untuk dijadikan pengantin atau suami.

Infografis Pasar Terapung di Indonesia

Harga setiap pria yang 'dijual' pun beragam, disesuaikan dengan kualifikasi pendidikan dan latar belakang keluarga.

Jika ada pria yang terpilih, maka ia harus menunjukkan bukti berupa akta lahir dan ijazah kepada wanita yang mulai tertarik untuk membelinya.

Melansir dari Al Jazeera, pria muda berprofesi dokter, PNS, hingga insinyur adalah kandidat yang paling banyak diminati.

Halaman:
1 2
      
