Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara ke Sumatera Utara Naik 12 Ribu Persen

BADAN Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah kunjungan wisatawan mancanegara atau wisman ke Sumatera Utara melalui 4 (empat) pintu masuk pada periode Januari-April 2023 mencapai 61.783 kunjungan. Naik 12.134 persen dibandingkan periode Januari-April 2022 yang hanya 505 kunjungan.

Sementara secara bulanan, pada April 2023 lalu jumlah kunjungan wisman ke Sumut justru turun 0,28 persen dari 16.196 kunjungan di Maret 2023 menjadi 16.151 kunjungan di April 2023.

BACA JUGA:

"Secara Nasional jumlah kunjungan wisata di April 2023 mencapai 685 ribu kunjungan dari seluruh pintu masuk yang ada. Termasuk Bandara Kualanamu di Deliserdang, Bandara Soekarno-Hatta di Tangerang maupun Bandara Ngurah Rai di Denpasar," kata Kepala BPS Sumatera Utara, Nurul Hasanuddin, Selasa (6/6/2023).

Penurunan jumlah kunjungan wisman ke Sumut di April 2023 lalu berbanding lurus dengan penurunan tingkat hunian (okupansi) hotel berbintang di Sumut.

BACA JUGA: 4 Tradisi Unik Suku Batak yang Hanya Ditemukan di Sumatera Utara

Tercatat tingkat hunian kamar hotel berbintang di Sumut selama April 2023 rata-rata 41,29 persen atau turun 4,12 poin dibandingkan Maret 2023 yang mencapai 45,41 persen.

"Meskipun tingkat hunian menurun, namun rata-rata lama menginap tamu pada hotel berbintang di April 2023 mencapai 1,64 hari. Naik 0,2 poin dibanding Maret 2023 yang hanya 1,44 hari," papar Nurul.