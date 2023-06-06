Punya Sifat Kanibal, Hewan-Hewan Ini Bisa Makan Anaknya Sendiri Lho!

ADA beberapa hewan punya jiwa kanibalisme. Mereka bahkan bisa memakan daging anaknya sendiri. Ada juga hewan herbivora atau pemakan tumbuhan-tumbuhan, karena ada sifat kanibal, mereka makan daging juga.

Ahli zoologi telah mengamati kanibalisme pada hewan, tindakan memakan keturunannya sendiri pada berbagai jenis hewan. Paradoksnya, semua spesies hewan juga merawat yang muda yang tidak mereka makan.

Para ilmuwan kesulitan menjelaskan perilaku yang tampaknya berlawanan dapat hidup berdampingan dalam spesies yang sama dan beralasan pasti ada manfaat evolusioner dari praktik tersebut.

Melansir dari Discover Wild Life, berikut hewan-hewan yang punya sifat kanibal.

Singa

Singa dijuluki sebagai raja hutan. Terkenal ganas dalam membunuh mangsa, singa juga punya sifat kanibal yakni membunuh bayi dari jenisnya sendiri.

Saat pejantan baru mengambil alih kebanggaan, ia biasanya akan membunuh anaknya yang sudah ada, sebab tidak ingin menjadi 'ayah tiri', menginvestasikan sumber daya untuk anaknya yang bukan miliknya.

Itu juga berarti singa jantan bisa berkembang biak dengan induknya lebih cepat.

Simpanse

Meskipun termasuk hewan herbivora, simpanse terkadang menikmati makan daging dengan berburu monyet dan babi hutan.

Namun, selera mereka bisa lebih dekat dengan spesies sendiri. Ya, simpanse jantan juga termasuk kanibal dengan makan bayi yang baru lahir.

Diperkirakan simpanse jantan melakukan ini saat mereka tidak berpikir bahwa mereka adalah ayahnya.

Sehingga hal itu dilakukan untuk membebaskan peluang berkembang biak dari betina baru, dan untuk mengungguli pejantan lain.