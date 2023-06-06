Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Punya Sifat Kanibal, Hewan-Hewan Ini Bisa Makan Anaknya Sendiri Lho!

Asthesia Dhea Cantika , Jurnalis-Kamis, 08 Juni 2023 |16:00 WIB
Punya Sifat Kanibal, Hewan-Hewan Ini Bisa Makan Anaknya Sendiri Lho!
Singa. (Foto: The Print)
A
A
A

ADA beberapa hewan punya jiwa kanibalisme. Mereka bahkan bisa memakan daging anaknya sendiri. Ada juga hewan herbivora atau pemakan tumbuhan-tumbuhan, karena ada sifat kanibal, mereka makan daging juga.

Ahli zoologi telah mengamati kanibalisme pada hewan, tindakan memakan keturunannya sendiri pada berbagai jenis hewan. Paradoksnya, semua spesies hewan juga merawat yang muda yang tidak mereka makan.

Para ilmuwan kesulitan menjelaskan perilaku yang tampaknya berlawanan dapat hidup berdampingan dalam spesies yang sama dan beralasan pasti ada manfaat evolusioner dari praktik tersebut.

 BACA JUGA:

Melansir dari Discover Wild Life, berikut hewan-hewan yang punya sifat kanibal.

Singa

Singa dijuluki sebagai raja hutan. Terkenal ganas dalam membunuh mangsa, singa juga punya sifat kanibal yakni membunuh bayi dari jenisnya sendiri.

Ilustrasi

Singa

Saat pejantan baru mengambil alih kebanggaan, ia biasanya akan membunuh anaknya yang sudah ada, sebab tidak ingin menjadi 'ayah tiri', menginvestasikan sumber daya untuk anaknya yang bukan miliknya.

Itu juga berarti singa jantan bisa berkembang biak dengan induknya lebih cepat.

 BACA JUGA:

Simpanse

Meskipun termasuk hewan herbivora, simpanse terkadang menikmati makan daging dengan berburu monyet dan babi hutan.

Ilustrasi

Simpanse

Namun, selera mereka bisa lebih dekat dengan spesies sendiri. Ya, simpanse jantan juga termasuk kanibal dengan makan bayi yang baru lahir.

Diperkirakan simpanse jantan melakukan ini saat mereka tidak berpikir bahwa mereka adalah ayahnya.

Sehingga hal itu dilakukan untuk membebaskan peluang berkembang biak dari betina baru, dan untuk mengungguli pejantan lain.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/28/549/2946294/5-zodiak-pencinta-traveling-kamu-termasuk-gak-VS8UyYjPXo.jpg
5 Zodiak Pencinta Traveling, Kamu Termasuk Gak?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/27/406/2945870/mengenal-3-suku-manusia-kerdil-di-indonesia-89PmXG8x6B.jpg
Mengenal 3 Suku Manusia Kerdil di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/16/406/2939898/sholah-athiyah-sang-miliarder-yang-jadi-pegawai-allah-kekayaannya-banyak-disedekahkan-8mzeA7xBnD.JPG
Sholah Athiyah sang Miliarder yang Jadi Pegawai Allah, Kekayaannya Banyak Disedekahkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/16/406/2939875/bermitra-dengan-allah-ini-kunci-sholah-athiyah-jadi-miliarder-yang-menginspirasi-dunia-0CleMbROKV.jpg
Bermitra dengan Allah, Ini Kunci Sholah Athiyah Jadi Miliarder yang Menginspirasi Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/16/406/2939853/kisah-sholah-athiyah-pemuda-miskin-yang-sukses-bangun-universitas-hingga-baitul-mal-hPa8Ii1Xg1.jpg
Kisah Sholah Athiyah, Pemuda Miskin yang Sukses Bangun Universitas Hingga Baitul Mal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/13/406/2938235/merinding-ramalan-nostradamus-2024-dunia-akan-didera-perang-besar-dan-kelaparan-jEpcQ10sPU.JPG
Merinding! Ramalan Nostradamus 2024, Dunia Akan Didera Perang Besar dan Kelaparan
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement