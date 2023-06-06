Tambah Daya Tarik Wisata, Buper Glagah Arum Lumajang Dijadikan Kawasan Konservasi Satwa

Bumi Perkemahan Glagah Arum di Lumajang, Jawa Timur. (Foto: ANTARA)

OJEK wisata Bumi Perkemahan (Buper) Glagah Arum di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur bakal dikembangkan menjadi kawasan konservasi satwa untuk menambah daya tarik wisata dan edukasi bagi wisatawan.

"Rencananya, kawasan itu dilengkapi dengan adanya penangkaran rusa. Semula saya akan mengisi kandang rusa yang ada di Bumi Perkemahan Glagah Arum, kemudian berkembang dengan satwa lainnya," kata Wakil Bupati Lumajang, Indah Amperawati dikutip dari ANTARA, Rabu (7/6/2023).

Indah melakukan kunjungan kerja di Kebun Binatang Surabaya (KBS) pada Senin lalu untuk membangun rencana kerja sama dengan Perusahaan Daerah Taman Satwa (PDTS) KBS agar bisa mendapatkan satwa rusa.

"Tadi ada saran terkait pembangunan taman konservasi dari Dirut KBS, tentu ini butuh sharing, edukasi yang tidak mudah, tetapi perlu semangat untuk membangun itu di Lumajang," ucap wakil bupati yang akrab disapa Bunda Indah itu.

Pemkab Lumajang juga menyambut baik saran atau ide yang disampaikan oleh Direktur PDTS KBS mengenai pembangunan taman konservasi dalam bentuk kebun binatang kecil atau mini zoo di Lumajang.