Pulang dari Bali, Pilot Ini Dipecat karena Ditemukan Obat Terlarang di Kopernya

MASKAPAI Jetstar memecat seorang pilotnya karena ditemukan obat terlarang di kopernya usai mengoperasikan penerbangan berisi penumpang yang pulang dari Bali ke Melbourne, Australia.

Obat terlarang yang tidak disebutkan jenisnya itu ditemukan dalam koper sang pilot usai mendarat di Bandara Melbourne.

Melansir dari News.com.au, Kamis (8/6/2023), dalam pemeriksaan awal juga didapati konten terkait narkoba dan gambar-gambar obat terlarang di ponsel pilot yang tak disebutkan namanya tersebut.

Petugas awal menghadapi penangguhan di bawah kebijakan toleransi nol yang ketat yang diterapkan oleh industri penerbangan, meskipun tidak ada narkoba fisik yang ditemukan pada orang atau barang bawaannya.

Kebijakan ini diberlakukan secara ketat karena bahaya keselamatan yang signifikan yang ditimbulkan oleh penggunaan narkoba dalam konteks perjalanan udara.

Dugaan adanya jejak narkoba itu terungkap saat pemeriksaan narkoba rutin yang dilakukan oleh petugas kepolisian federal Australia di Bandara Melbourne pada 23 Mei 2023.

Setelah menyelesaikan penerbangan jarak jauh dari Bali, pilot bersama dengan para penumpang dan awak pesawat lainnya menjalani pemeriksaan saat mendarat di Melbourne sekitar pukul 6.30 pagi.

Tidak terbukti adanya obat-obatan terlarang yang dibawa oleh pilot tersebut. Setelah melakukan penyelidikan terhadap dugaan kepemilikan narkoba, polisi setempat mengumumkan bahwa tidak ada pelanggaran hukum yang ditemukan dan menyatakan bahwa masalah ini telah terselesaikan.