Bangka Belitung Siap Majukan Pariwisata dengan Strategi 4P, Apa Itu?

PEMERINTAH Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atau Babel mengoptimalkan strategi 4P sebagai langkah memajukan pariwisata dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat di Negeri Serumpun Sebalai itu.

"Kami berharap melalui 4P ini, pemerintah dan masyarakat bersama-sama bergandeng tangan untuk membangun daerah ini," kata Penjabat Gubernur Kepulauan Babel, Suganda Pandapotan Pasaribu seperti dikutip dari ANTARA, Rabu (7/6/2023).

Ia mengatakan 4P ini merupakan strategi Pemprov Kepulauan Babel untuk memajukan pariwisata. P pertama yaitu produk UMKM apa saja yang bisa dijual di event nasional maupun internasional. Selanjutnya, P kedua yaitu Price.

"Mengapa kami selalu membenahi infrastruktur, menghubungkan darat laut udara, kalau bandara baik, harga tiket terjangkau, banyak orang yang datang ke Pulau Bangka dan Belitung," ujarnya.

Untuk P yang ketiga yakni promosi berbagai kuliner khas daerah, budaya, destinasi wisata bahari, budaya, religi dan sejarah.

Terakhir P keempat adalah program di antaranya Program Gubernur Langsung Eksekusi Kerja Bersama Membangun Bangka Belitung (Gule Gabung) "Program Gule Kabung ini lebih efisien dan mengena ke masyarakat," ujarnya.