Staycation di Mana Saja dengan Diskon hingga Rp500.000, Hanya di Mister Aladin

JAKARTA - Mister Aladin selalu menawarkan berbagai promo menarik untuk gaya liburan hemat Anda. Saat ini, ada Promo Hotel Super yang memberikan diskon hingga Rp500.000 untuk Anda.

Ajak orang terkasih, sehingga liburan Anda semakin berkesan dan seru. Ciptakan momen berharga bersama mereka selama liburan agar kelak bisa menjadi kenangan indah tak terlupakan.

Untuk bisa menikmati Promo Hotel Super, Anda harus memasukkan kode promo saat melakukan pemesanan. Kode promo serta syarat dan ketentuan berlaku, bisa Anda akses melalui https://www.misteraladin.com/promotions/superhoteljuni.

Jangan melewatkan promo ini karena hanya berlaku hingga akhir Juni 2023. Rencanakan liburan Anda dan pesan penginapannya di Mister Aladin. Dengan begitu, Anda tak perlu khawatir liburan akan membosankan karena pilihan hotelnya cukup beragam.

Untuk bisa menikmati berbagai promo menarik dari Mister Aladin, Anda dapat mengunduh aplikasinya melalui Play Store dan App Store. Dengan Mister Aladin, liburan terasa lebih berkesan karena terasa hematnya.*

(Siska Maria Eviline)