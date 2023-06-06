Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Staycation di Mana Saja dengan Diskon hingga Rp500.000, Hanya di Mister Aladin

Muhammad Fillah Sofiandy , Jurnalis-Selasa, 06 Juni 2023 |11:50 WIB
<i>Staycation</i> di Mana Saja dengan Diskon hingga Rp500.000, Hanya di Mister Aladin
Mister Aladin beri Promo Hotel Super dengan diskon hingga Rp500.000. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Mister Aladin selalu menawarkan berbagai promo menarik untuk gaya liburan hemat Anda. Saat ini, ada Promo Hotel Super yang memberikan diskon hingga Rp500.000 untuk Anda.

Ajak orang terkasih, sehingga liburan Anda semakin berkesan dan seru. Ciptakan momen berharga bersama mereka selama liburan agar kelak bisa menjadi kenangan indah tak terlupakan.

Untuk bisa menikmati Promo Hotel Super, Anda harus memasukkan kode promo saat melakukan pemesanan. Kode promo serta syarat dan ketentuan berlaku, bisa Anda akses melalui https://www.misteraladin.com/promotions/superhoteljuni.

Jangan melewatkan promo ini karena hanya berlaku hingga akhir Juni 2023. Rencanakan liburan Anda dan pesan penginapannya di Mister Aladin. Dengan begitu, Anda tak perlu khawatir liburan akan membosankan karena pilihan hotelnya cukup beragam.

Untuk bisa menikmati berbagai promo menarik dari Mister Aladin, Anda dapat mengunduh aplikasinya melalui Play Store dan App Store. Dengan Mister Aladin, liburan terasa lebih berkesan karena terasa hematnya.*

(Siska Maria Eviline)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/25/406/3067566/mister_aladin-Nxz1_large.jpg
Strategi Cerdas Memanfaatkan Gaji untuk Liburan Berkualitas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/15/406/3049637/promo_terbang_happy_terus-25gc_large.jpg
Jelajahi Keajaiban Indonesia dengan Promo Terbang Happy Terus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/07/406/3045638/tips_memilih_tiket_pesawat-ox5t_large.jpg
Tips Memilih Tiket Pesawat ke Destinasi Wisata Super Prioritas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/06/406/3045021/pentingnya_pengurusan_dokumen_saat_perjalanan_bisnis-4csW_large.jpg
Pentingnya Pengurusan Dokumen Saat Melakukan Perjalanan Bisnis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/30/406/3041741/keuntungan_pemesanan_paket_tiket_pesawat_dan_hotel_untuk_perjalanan_bisnis-MDfv_large.jpg
Keuntungan Pemesanan Paket Tiket Pesawat dan Hotel untuk Perjalanan Bisnis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/25/406/3039428/rencanakan_liburan_dengan_promo_menarik_mister_aladin-kyIQ_large.jpg
Cara Mudah Menikmati Liburan setelah Gajian
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement