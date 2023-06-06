Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Disambangi 36 Ribu Wisatawan, Berikut 5 Destinasi Favorit di Banyuwangi saat Libur Waisak

Antara , Jurnalis-Rabu, 07 Juni 2023 |18:02 WIB
Disambangi 36 Ribu Wisatawan, Berikut 5 Destinasi Favorit di Banyuwangi saat Libur Waisak
Villa Solong Banyuwangi, Jawa Timur (Foto: Pemkab Banyuwangi)
A
A
A

PEMERINTAH Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi, Jawa Timur, mencatat jumlah pengunjung wisata selama libur panjang Hari Raya Waisak periode tanggal 1-4 Juni 2023 naik cukup signifikan, yakni mencapai sekitar 36 ribu orang.

"Jumlah ini meningkat 40 persen dibandingkan rata-rata kunjungan di hari biasa. Alhamdulillah hampir seluruh destinasi Banyuwangi selalu ramai. Banyak wisatawan luar kota berlibur kemari. Semoga ke depan terus tumbuh," kata Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani seperti dikutip dari ANTARA.

Berdasarkan data tiket masuk yang dihimpun Dinas Kebudayaan dan Pariwisata setempat, sejak 1 hingga 4 Juni, Banyuwangi Park menjadi destinasi yang paling favorit dengan total pengunjung sebanyak 6.600 orang.

Infografis Tren Traveling 2023

Destinasi kedua yang paling banyak dikunjungi adalah Pantai Marina Boom dengan total pengunjung 5.998 orang. Disusul Pantai Pulau Merah 4.253 orang, Pantai Grand New Watudodol (GWD) 2.945 orang, dan Desa Wisata Tamansari sebanyak 2.640 orang.

"Semoga kunjungan wisatawan ke Banyuwangi terus terkerek. Selain kami terus membenahi infrastruktur pariwisata, aksesibilitas ke Banyuwangi juga sudah semakin lengkap. Pilihan penerbangan Jakarta-Banyuwangi PP juga semakin banyak, ada 3 flight harian dengan tarif penerbangan yang variatif," ujar Bupati Ipuk.

Halaman:
1 2
      
