Kenapa Pramugari Duduk Berlawanan Arah dengan Penumpang? Ternyata Ini Alasannya

BAGI Anda yang terbiasa naik pesawat tentu sudah tak asing dengan tatanan tempat duduk di dalam kabin.

Termasuk tempat duduk para pramugari yang posisinya berhadapan dengan para penumpang alias berlawanan arah. Penempatan kursi pramugari tersebut sebenarnya bukan tanpa alasan.

Melansir Simpleflying, tujuan penempatan kursi pramugari seperti itu ialah agar memudahkan tugas mereka dalam menangani situasi darurat yang bisa terjadi kapan saja.

Sebab, salah satu tugas pramugari selama penerbangan adalah memastikan para penumpangnya aman.

Dengan posisi duduk tersebut, para pramugari tentu bisa dengan sigap melakukan proses evakuasi jika ada hal-hal yang terjadi di luar kendali.

Selain itu, kursi yang menghadap ke belakang juga memudahkan para pramugari dalam mengamati penumpang selama take off dan landing.

Mengingat, pada masa kritis penerbangan tersebut para penumpang harus mematuhi peraturan pesawat, seperti memakai sabuk pengaman dan duduk dengan baik di kursinya.

Sedangkan dari sudut pandang penumpang, tempat duduk pramugari yang menghadap berlawanan arah justru memudahkan mereka dalam mengenali para awak kabin.