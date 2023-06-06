Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Jangan Pernah Pungut Makanan yang Jatuh di Meja Pesawat, Penelitian Ungkap Fakta Menjijikkan

Farid Maulana Faqih , Jurnalis-Rabu, 07 Juni 2023 |16:00 WIB
Jangan Pernah Pungut Makanan yang Jatuh di Meja Pesawat, Penelitian Ungkap Fakta Menjijikkan
Ilustrasi (Foto: Unsplash)
A
A
A

MAKAN di pesawat sejatinya sah-sah saja, bahkan untuk penerbangan jarak jauh maskapai memberikan makanan ke penumpang. Namun, bila makanan itu jatuh di meja nampan atau bahkan lantai, sebaiknya Anda tidak memungutnya lagi.

Seorang pramugari, Linda Ferguson dalam sebuah wawancara bersama Reader's Digest mengungkap alasan untuk tidak mengambil makanan yang jatuh di meja makanan pesawat.

"Meja itu memang digunakan untuk segala macam hal. Bahkan selama penerbangan, saya telah banyak melihat orangtua mengganti popok bayi di atas meja nampan. Ataupun melihat orang meletakkan kaki mereka di atas meja nampan," kata Linda mengutip laman BestLife.

Selain tetap menyimpan makanan di dalam wadah, Anda juga harus selalu membersihkan seluruh meja atau baki dengan lap disinfektan, baik sebelum dan sesudah memakainya.

infografis Pesawat

"Ini menjijikkan," kata pramugari Jamila Hardwick kepada Inside Edition ketika melihat kuman di atas meja.

"Ketika petugas kebersihan datang, mereka tidak punya waktu untuk mengelap setiap nampan. Jadi yang paling sering dilakukan adalah mengelapnya dengan kain basah. Maka ada baiknya, agar selalu membersihkan nampan sebelum Anda meletakkan apa pun di atasnya," tambahnya.

Penelitian telah menunjukkan bahwa meja nampan adalah tempat bersarangnya kuman.

Dalam sebuah studi tahun 2015, situs informasi penerbangan bekerja sama dengan TravelMath mengumpulkan sampel permukaan benda dari lima bandara berbeda dan empat penerbangan berbeda. Sampel ini dikirim ke EMLab P&K untuk pengujian.

