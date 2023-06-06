Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Tradisi Dayak Gawia Sowa Curi Perhatian Turis Malaysia, Ini Makna di Baliknya

Antara , Jurnalis-Rabu, 07 Juni 2023 |10:01 WIB
Tradisi Dayak Gawia Sowa Curi Perhatian Turis Malaysia, Ini Makna di Baliknya
Tradisi Gawia Sowa Suku Dayak Bedayuh, Kalimantan Barat (Foto: ANTARA/Wati)
A
A
A

PAGELARAN budaya berupa Gawia Sowa ke-183 di Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) yang sukses digelar kerap menjadi tujuan wisatawan mancanegara (wisman), di antaranya dari negara tetangga, Sarawak, Malaysia.

"Pada tahun ini dalam perhelatan Gawia Sowa selain diramaikan dengan wisatawan lokal, juga dari mancanegara salah satunya dari Kampung Sirikin, Malaysia," kata Bupati Bengkayang, Sebastianus Darwis seperti dikutip dari ANTARA.

Menurutnya, dalam Gawia Sowa para wisman juga turun mengisi beberapa acara perlombaan dan hiburan.

Hal ini untuk menambah kemeriahan dari kegiatan tahunan yang telah menjadi kalender wisata Kabupaten Bengkayang.

Infografis Tradisi Sumba Barat

"Untuk tambah memeriahkan kegiatan Gawia pada tahun ini, juga menyuguhkan hiburan rakyat salah satunya menghadirkan artis dayak dari Sarawak Malaysia. Kegiatan lainnya ada jamuan di rumah warga, serta perlombaan tradisional, seperti lomba ketapel, lomba sumpit, lomba tari kreasi, dan lomba fashion show anak-anak, dan masih banyak lagi kegiatan lainnya," tuturnya.

Terkait Gawia Sowa, ia menjelaskan selain menjadi daya tarik wisata, juga sebagai upaya dan momentum untuk mengangkat kearifan lokal dan kebersamaan.

"Mari jadikan kegiatan budaya seperti ini untuk mengangkat kearifan lokal di Kabupaten Bengkayang, dan memperkuat kebersamaan kita agar terwujud Bengkayang maju, unggul dan berdaya saing," tuturnya.

Ia mengajak seluruh masyarakat untuk terus meramaikan kegiatan budaya lainnya yang akan diselenggarakan dalam waktu dekat, di antaranya Ngerantek Sawa Bahu VII di Kecamatan Lumar pada 9 Juni 2023, dan Internasional Dayak Bidayuh Festival atau Nibakng/Nyobeng di Sebujit, Kecamatan Siding pada 15 Juni 2023.

