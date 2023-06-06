5 Street Food yang Populer di India Bisa Ditemukan di Indonesia

SELAIN musik dan filmnya, India terkenal akan makanan dan jajanan kaki lima atau street foodnya. Menariknya lagi di era internet sekarang, India sangat masif mempromosikan street food khasnya melalui media sosial.

Street food India yang memang lezat-lezat terkenal di banyak negara terutama Asia. Indonesia salah satunya. Bahkan banyak makanan khas Indonesia mirip atau bahkan asalnya dari India yang kemudian dimodifikasi.

Beberapa street food yang populer di India kini bisa juga ditemukan di Indonesia. Apa saja?

1. Kofta

Kofta atau bola-bola daging juga jadi salah satu makanan khas India yang terkenal di dunia, dan bisa Anda dapatkan juga di Indonesia.

Makanan yang terbuat dari daging kambing ini rasanya lezat, dan biasa disajikan sebagai lauk pauk yang spesial.

Bagi Anda yang tidak menyukai daging kambing, tenang saja, sudah banyak yang menjualnya dicampurkan dengan sayur-sayuran.

Khususnya bagi Anda vegetarian, lemak dan seratnya akan seimbang, dan tentunya tidak bau prengus karena telah dikombinasikan dengan rempah-rempahnya yang kuat.

2. Chana Masala

Lalu ada chana masala atau yang sering disebut dengan Chennai atau juga Chloe, merupakan salah satu makanan khas India, tepatnya India bagian utara. Makanan ini berbahan utamanya, yaitu buncis atau chana.

Buncis Chana ini ukurannya dua kali lipat dari diameter buncis pada umumnya. Menariknya lagi, buncis Chana ini memiliki rasa yang kuat, tekstur lebih padat setelah dimasak.

Chana Masala ini memiliki cita rasa yang khas, dan biasanya dinikmati dengan puri atau roti India.