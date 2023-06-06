Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

5 Street Food yang Populer di India Bisa Ditemukan di Indonesia

Novie Fauziah , Jurnalis-Kamis, 08 Juni 2023 |15:00 WIB
5 Street Food yang Populer di India Bisa Ditemukan di Indonesia
Rogan josh. (Foto: Delish.com)
A
A
A

SELAIN musik dan filmnya, India terkenal akan makanan dan jajanan kaki lima atau street foodnya. Menariknya lagi di era internet sekarang, India sangat masif mempromosikan street food khasnya melalui media sosial.

Street food India yang memang lezat-lezat terkenal di banyak negara terutama Asia. Indonesia salah satunya. Bahkan banyak makanan khas Indonesia mirip atau bahkan asalnya dari India yang kemudian dimodifikasi.

Beberapa street food yang populer di India kini bisa juga ditemukan di Indonesia. Apa saja?

 BACA JUGA:

1. Kofta

Kofta atau bola-bola daging juga jadi salah satu makanan khas India yang terkenal di dunia, dan bisa Anda dapatkan juga di Indonesia.

Makanan yang terbuat dari daging kambing ini rasanya lezat, dan biasa disajikan sebagai lauk pauk yang spesial.

 Ilustrasi

Kofta

Bagi Anda yang tidak menyukai daging kambing, tenang saja, sudah banyak yang menjualnya dicampurkan dengan sayur-sayuran.

Khususnya bagi Anda vegetarian, lemak dan seratnya akan seimbang, dan tentunya tidak bau prengus karena telah dikombinasikan dengan rempah-rempahnya yang kuat.

 BACA JUGA:

2. Chana Masala

Lalu ada chana masala atau yang sering disebut dengan Chennai atau juga Chloe, merupakan salah satu makanan khas India, tepatnya India bagian utara. Makanan ini berbahan utamanya, yaitu buncis atau chana.

Buncis Chana ini ukurannya dua kali lipat dari diameter buncis pada umumnya. Menariknya lagi, buncis Chana ini memiliki rasa yang kuat, tekstur lebih padat setelah dimasak.

Chana Masala ini memiliki cita rasa yang khas, dan biasanya dinikmati dengan puri atau roti India.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/298/3186125/esther-u7rV_large.jpg
Esther Yu Icip Makanan Khas Indonesia di Meet & Greet Vision+ dan iQIYI, Cilok Jadi Menu Favorit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/26/301/2975426/5-makanan-indonesia-kurang-disukai-turis-asing-padahal-rasanya-enak-fgNd3UYHGe.JPG
5 Makanan Indonesia Kurang Disukai Turis Asing padahal Rasanya Enak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/29/301/2946835/5-makanan-berkuah-khas-indonesia-paling-nikmat-disantap-di-musim-hujan-segar-maknyus-6mEcDjezAj.jpg
5 Makanan Berkuah Khas Indonesia Paling Nikmat Disantap di Musim Hujan, Segar Maknyus!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/16/301/2940046/ada-gado-gado-dari-indonesia-ini-15-salad-paling-lezat-di-dunia-zR9K4iHtky.jpg
Ada Gado-Gado dari Indonesia, Ini 15 Salad Paling Lezat di Dunia!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/15/301/2939664/12-makanan-khas-gorontalo-yang-wajib-dicoba-nikmatnya-bikin-ketagihan-BlkLKvJOmG.jpg
12 Makanan Khas Gorontalo yang Wajib Dicoba, Nikmatnya Bikin Ketagihan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/12/301/2937635/intip-menu-sarapan-khas-11-negara-termasuk-indonesia-nomor-4-sejak-zaman-firaun-g1cGNUH1u3.jpg
Intip Menu Sarapan Khas 11 Negara Termasuk Indonesia, Nomor 4 Sejak Zaman Firaun
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement