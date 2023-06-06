Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Liburan ke Indonesia Timur, Jangan Lupa Cicipi 7 Kuliner Khas yang Lezat Ini!

Kiki Oktaliani , Jurnalis-Kamis, 08 Juni 2023 |13:00 WIB
Liburan ke Indonesia Timur, Jangan Lupa Cicipi 7 Kuliner Khas yang Lezat Ini!
Ikan kuah kuning. (Foto: Dentistchef)
WILAYAH Indonesia bagian timur bukan hanya terkenal dengan keindahan alamnya, tapi juga memiliki keragaman budaya yang unik dan aneka kuliner khas yang lezat. Patut dicoba jika berkunjung.

Indonesia timur punya banyak sekali destinasi wisata indah bak surga dunia. Sebut saja Raja Ampat di Papua Barat Daya, Labuan Bajo di Nusa Tenggara Timur, Likupan di Sulawesi Utara, Lombok di Nusa Tenggara Barat, dan lainnya.

Bukan hanya kaya akan keindahan alam, tapi juga punya aneka kuliner nikmat dengan cita rasa yang khas. Beberapa di antaranya sudah sangat populer yang bahkan bisa ditemui di kota-kota besar seluruh Indonesia.

Nah, berikut 7 makanan khas Indonesia timur yang lezat patut dicoba wisatawan.

Suami

Suami di sini bukan pasangan istri ya, tapi kue khas Maluku yang terbuat dari singkong parut kemudian dikukus menggunakan dandang. Suami biasanya disajikan dengan ikan bakar dan sambal colo-colo khas Maluku.

Papeda

Papeda termasuk makanan dari Indonesia Timur paling populer. Papeda adalah bubur sagu, dengan tekstur lengket, kenyal, berwarna putih.

Ilustrasi

Papeda

Papeda biasanya dihidangkan bersama dengan ikan kuah kuning yang masih hangat. Makanan khas Maluku dan Papua ini rasanya tawar dan gurih. Bisa bikin ketagihan.

Ikan Kuah Kuning

Ikan kuah kuning warnanya memang kuning karena menggunakan kunyit. Ikan yang digunakan untuk membuat ikan kuah kuning ini seperti mubara, tongkol, atau ikan cakalang.

Bumbu yang digunakan untuk mengolah ikan kuah kuning menggunakan bawang merah, bawang putih, cabe, kemiri, daun salam, jahe, serai, asam jawa yang memberikan rasa asam yang segar, dan juga kemangi.

Halaman:
1 2 3
      
