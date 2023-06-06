Hari Keju Sedunia, Festival Kuliner Ini Gelar Beragam Aktivitas Seru

FESTIVAL kuliner serba keju digelar untuk memperingati Hari Keju Sedunia. Pencinta kuliner bisa icip-icip kuliner serba keju yang menggoda.

Bertajuk Perayaan Meg Cheese Day 2023, gelaran festival ini diadakan di Summarecon Mal Serpong. Pengunjung bisa sepuasnya mencicipi jajanan kreasi keju.

Head of Marketing PT Megmilk Snow Brand Indonesia Theresia Handayani mengatakan, keju merupakan bahan makanan yang cocok juga di konsumsi bersama makanan sehari-hari. Misalnya tambahan untuk telor dadar, martabak, jasuke dan banyak menu makanan lain.

"Selain rasanya enak, keju juga bernutrisi dan dapat dikonsumsi sebagai pengganti susu," katanya kepada wartawan.