HOME WOMEN FOOD

Serunya Ayu Ting Ting Berburu Kuliner di Korea, Cicipi Ramen hingga Ceker Tanpa Tulang!

Nadila Qoonita , Jurnalis-Selasa, 06 Juni 2023 |21:05 WIB
Serunya Ayu Ting Ting Berburu Kuliner di Korea, Cicipi Ramen hingga Ceker Tanpa Tulang!
Ayu Ting Ting Berburu Kuliner di Korea (Foto: YouTube/Qiss You TV)
A
A
A

AYU Ting Ting belum lama ini menghabiskan waktu liburan ke Korea Selatan bersama keluarganya. Ibu satu anak ini jalan-jalan mengunjungi berbagai destinasi hingga berburu kuliner. 

Diintip dari YouTube Qiss You TV, ada beberapa makanan enak yang wajib Anda coba saat liburan di Korea ala Ayu Ting Ting. Penasaran apa saja rekomendasinya? 

Berikut adalah beberapa pilihan kuliner khas Korea di salah satu restoran andalan Ayu Ting Ting yang pasti akan memanjakan lidah Anda:

Ceker Tanpa Tulang

Ayu Ting Ting Kulineran di Korea

Jika Anda pecinta ayam, Anda tidak boleh melewatkan ceker tanpa tulang yang lezat. Ceker ayam yang diolah dengan bumbu khas Korea menghasilkan cita rasa yang gurih dan sedap.

Anda dapat menemukan ceker tanpa tulang ini di berbagai restoran dan warung makan Korea di sepanjang jalan-jalan kota.

Ramen

Ayu Ting Ting

Ramen adalah salah satu hidangan populer di Korea yang tidak boleh Anda lewatkan. Nikmati semangkuk mie ramen yang lezat dengan kuah yang kaya rasa. Anda dapat memilih berbagai jenis ramen, mulai dari ramen pedas hingga ramen dengan bahan tambahan seperti daging sapi, kimchi, atau seafood. Jangan lupa untuk menyesuaikan level kepedasan sesuai selera Anda.

