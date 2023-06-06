Kenapa Orang Jepang Selalu Makan Sashimi dengan Wasabi?

KENAPA Orang Jepang Selalu Makan Sashimi dengan Wasabi? Mungkin jadi pertanyaan sebagian orang karena penasaran. Apalagi, sebagian orang Indonesia yang menyukai hidangan khas Jepang belum tentu menyukai wasabi sebagai condiment saat makan.

Namun beda cerita dengan orang Jepang, yang justru selalu makan hidangan sashimi, yakni hidangan ikan mentah dari Jepang yang sangat populer dengan tambahan wasabi.

Lantas apa sih alasan kenapa orang Jepang selalu makan sashimi dengan wasabi? Melansir Sakae Sushi, Selasa (6/6/2023) berikut paparan singkat tiga alasan di balik penggunaan wasabi bagi orang Jepang untuk hidangan sashimi.

1. Mengurangi aroma amis: Mengingat sashimi terbuat dari ikan mentah yang berisiko bisa memunculkan aroma amis atau anyir yang tak sedap, orang Jepang sering kali mengakalinya dengan menggunakan wasabi, hal ini dikarenakan bahan kimia yang terkandung dalam wasabi mampu menekan bau amis.

2. Menghilangkan bakteri dan mikroba berbahaya: Orang Jepang punya kebiasaan makan-makanan mentah yang tentunya memiliki efek samping bagi tubuh.

Maka dari itu, untuk melindungi dan menjaga keamanan makanan, menambahkan bumbu wasabi diyakini bisa membantu menghilangkan bakteri atau mikroba berbahaya secara efektif dari makanan mentah yang dikonsumsi.