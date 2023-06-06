6 Alasan Cewek Suka Makan Seblak, Intip di Sini!

6 Alasan Cewek Suka Makan Seblak, memang menarik untuk dibahas. Mengingat, pertanyaan ‘Mengapa perempuan sangat hobi makan seblak’, kerap familiar kita dengar sehari-hari.

Seblak merupakan salah satu kuliner asal Bandung yang semakin populer saat ini. Rasanya yang gurih, mudah dibuat, dan dijajakan dengan harganya yang terjangkau membuat makanan ini digandrungi banyak orang, terutama cewek-cewek.

Nah, pasti banyak dari kalian yang bertanya-tanya dan penasaran, jika dibandingkan dengan pria, mengapa cewek-cewek lebih suka makan seblak. Dihimpun dari berbagai sumber, Selasa (6/6/2023), yuk intip paparan singkat enam alasan cewek suka makan seblak di bawah ini.

1. Pedas: Umumnya seblak memiliki cita rasa pedas, karena dibuat dengan cabai rawit dan juga tambahan sambal. Nah, cita rasa pedas inilah yang umumnya disukai para cewek. Sensasi pedas seblak menggoyangkan lidah dan meningkatkan nafsu makan.

Apalagi, ada ungkapan yang menyebutkan bahwa perempuan memang lebih kuat alias jago makan makanan pedas dibandingkan pria.

(6 Alasan Cewek Suka Makan Seblak, Foto: Ist)

2. Cita rasa rempah yang kuat: Perpaduan bumbu rempah. seperti bawang dan kencur memang menciptakan aroma khas dan rasa yang kuat, yang dapat menggugah lidah dan selera makan.

(6 Alasan Cewek Suka Makan Seblak, Foto: Instagram)