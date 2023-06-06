Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Gaya Aaliyah Massaid Santai di Pinggir Kolam Bikin Gagal Fokus, Hot Pakai Bra!

Tim Okezone , Jurnalis-Rabu, 07 Juni 2023 |01:00 WIB
Gaya Aaliyah Massaid Santai di Pinggir Kolam Bikin Gagal Fokus, Hot Pakai Bra!
Aaliyah Massaid (Foto: Instagram/@aaliyah.massaid)
A
A
A

ARTIS cantik Aaliyah Massaid menjadi perbincangan netizen belakangan ini. Penampilan putri Reza Artamevia ini sukses mempesona netizen.

Perempuan berusia 21 tahun ini memang memiliki paras cantik yang menawan. Selain itu, Aaliyah Massaid juga memiliki gaya modis dan seksi.

Ditambah tubuh proporsional, penampilan Aaliyah tak jarang membuat mata netizen tak berkedip. Salah satunya penampilan Aaliyah Massaid saat berlibur ke pantai di Bali.

Aaliyah Massaid

"Pool day, " tulis perempuan kelahiran Jakarta 8 Maret 2002 tersebut pada caption unggahan foto di Instagram pribadinya.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/17/612/3009619/potret-aaliyah-massaid-menangis-haru-dilamar-thariq-halilintar-XFiHMT2rKq.jpg
Potret Aaliyah Massaid Menangis Haru Dilamar Thariq Halilintar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/16/612/3009180/5-momen-aaliyah-massaid-saat-dilamar-thariq-halilintar-bahagia-banget-0VUvlNKOPv.jpg
5 Momen Aaliyah Massaid saat Dilamar Thariq Halilintar, Bahagia Banget
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/14/612/3008404/gaya-aaliyah-massaid-di-acara-silet-awards-2024-anggun-dengan-dress-one-shoulder-et0Uup1oHe.jpg
Gaya Aaliyah Massaid di Acara Silet Awards 2024, Anggun dengan Dress One Shoulder
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/10/612/2994670/potret-aaliyah-massaid-selfie-spesial-lebaran-netizen-bening-banget-masya-allah-Md4inLK8Zf.jpg
Potret Aaliyah Massaid Selfie Spesial Lebaran, Netizen: Bening Banget Masya Allah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/01/612/2991049/potret-aaliyah-massaid-nyeker-di-mall-ditemani-thariq-halilintar-26FUEvz8cP.jpg
Potret Aaliyah Massaid Nyeker di Mall Ditemani Thariq Halilintar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/30/194/2947370/5-inspirasi-ootd-tahun-baru-ala-aaliyah-massaid-bisa-tampil-kece-maksimal-pDquxx97pg.jpg
5 Inspirasi OOTD Tahun Baru ala Aaliyah Massaid, Bisa Tampil Kece Maksimal
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement