Gaya Aaliyah Massaid Santai di Pinggir Kolam Bikin Gagal Fokus, Hot Pakai Bra!

ARTIS cantik Aaliyah Massaid menjadi perbincangan netizen belakangan ini. Penampilan putri Reza Artamevia ini sukses mempesona netizen.

Perempuan berusia 21 tahun ini memang memiliki paras cantik yang menawan. Selain itu, Aaliyah Massaid juga memiliki gaya modis dan seksi.

Ditambah tubuh proporsional, penampilan Aaliyah tak jarang membuat mata netizen tak berkedip. Salah satunya penampilan Aaliyah Massaid saat berlibur ke pantai di Bali.

"Pool day, " tulis perempuan kelahiran Jakarta 8 Maret 2002 tersebut pada caption unggahan foto di Instagram pribadinya.