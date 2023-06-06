Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FASHION

5 Potret Jessica Kakak Rebecca Klopper yang Hot, Bikin Gagal Fokus!

Tim Okezone , Jurnalis-Selasa, 06 Juni 2023 |22:00 WIB
5 Potret Jessica Kakak Rebecca Klopper yang Hot, Bikin Gagal Fokus!
Jessica Klopper (Foto: Instagram/@jessicaklppr)
A
A
A

IMBAS kasus dugaan video syur mirip Rebecca Klopper, sang kakak ikut menjadi sorotan netizen. Kekasih Fadly Faisal tersebut memiliki kakak bernama Jessica Klopper yang tak kalah memesona.

Tak hanya cantik, gaya penampilan Jessica Klopper juga kerap bikin netizen gagal fokus. Ini lantaran Jessica Klopper tak hanya modis, tetapi juga berani tampil seksi.

Dia juga memiliki body aduhai yang membuatnya nyaris terlihat seksi apapun busana yang dikenakan. Berikut potret seksi kakak Rebecca Klopper yang dirangkum dari Instagram pribadinya, Selasa (6/6/2023).

1. Seksi pakai tube top

Jessica Klopper

Pertama ada potret seksi Jessica Klopper mengenakan tube top berwarna hitam. Busana mengekspos area dada dan batu mulus Jessica. Selain itu, dia juga tampak cantik meski tampil simpel dengan rambut panjang yang hanya dijepit.

2. Berjemur pakai bra

Jessica Klopper

Berikutnya ada gaya Jessica Klopper duduk berjemur dengan pemandangan indah di hadapannya. Dia berpose menoleh sembari menurunkan kacamata kecenya dengan ekspresi menggoda.

Foto dari angle belakang juga memperlihatkan punggung mulus Jessica. Ini lantaran dia hanya mengenakan bra hitam. Untuk bawahan, Jessica memamai hotpants denim yang menambah kesan seksi penampilannya.

3. Seksi pakai kemben kekinian

Jessica Klopper

Potret cantik Jessica memakai tube top alias kemben kekinian warna putih dengan aksesori kalung dan tampilan rambut pirang. Tampilannya terlihat stunning dengan makeup tebal dan lipstik merah merona. Foto Jessica di foto ini disebut bak pinang dibelah dunia dengan Rebecca.

"Mirip Becca banget," kata tifaa***

"Gue kira slide pertama Becca," tambah @oliviaa***

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/05/33/3044383/rebecca_klopper-oFN2_large.jpg
Rebecca Klopper Kunjungi Jennifer Coppen di Bali, Tulis Pesan Menyentuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/19/33/3036626/rebecca_klopper-hoJt_large.jpg
Sebut Penyebar Video Dali Wassink Pansos, Rebecca Klopper: Aku Menyakiti Banyak Orang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/19/33/3036568/rebecca_klopper_minta_maaf_usai_tuduh_penolong_dali_wassink_pansos-FvBq_large.jpg
Rebecca Klopper Minta Maaf usai Tuduh Penolong Dali Wassink Pansos: Aku Asbun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/23/612/2999479/5-potret-rebecca-klopper-tampil-berhijab-saat-umrah-SEHrK0wAOb.jpg
5 Potret Rebecca Klopper Tampil Berhijab saat Umrah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/22/612/2958782/5-potret-rebecca-klopper-berjilbab-di-kajian-ustadz-hanan-attaki-o0Rl9ogJRy.jpg
5 Potret Rebecca Klopper Berjilbab di Kajian Ustadz Hanan Attaki
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/16/612/2955673/potret-rebecca-klopper-berhijab-ikut-kajian-bareng-syifa-hadju-qAO3PQfZ4S.jpg
Potret Rebecca Klopper Berhijab, Ikut Kajian Ustadz Hanan Attaki Bareng Syifa Hadju
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement