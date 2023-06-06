5 Potret Jessica Kakak Rebecca Klopper yang Hot, Bikin Gagal Fokus!

IMBAS kasus dugaan video syur mirip Rebecca Klopper, sang kakak ikut menjadi sorotan netizen. Kekasih Fadly Faisal tersebut memiliki kakak bernama Jessica Klopper yang tak kalah memesona.

Tak hanya cantik, gaya penampilan Jessica Klopper juga kerap bikin netizen gagal fokus. Ini lantaran Jessica Klopper tak hanya modis, tetapi juga berani tampil seksi.

Dia juga memiliki body aduhai yang membuatnya nyaris terlihat seksi apapun busana yang dikenakan. Berikut potret seksi kakak Rebecca Klopper yang dirangkum dari Instagram pribadinya, Selasa (6/6/2023).

1. Seksi pakai tube top





Pertama ada potret seksi Jessica Klopper mengenakan tube top berwarna hitam. Busana mengekspos area dada dan batu mulus Jessica. Selain itu, dia juga tampak cantik meski tampil simpel dengan rambut panjang yang hanya dijepit.

2. Berjemur pakai bra





Berikutnya ada gaya Jessica Klopper duduk berjemur dengan pemandangan indah di hadapannya. Dia berpose menoleh sembari menurunkan kacamata kecenya dengan ekspresi menggoda.

Foto dari angle belakang juga memperlihatkan punggung mulus Jessica. Ini lantaran dia hanya mengenakan bra hitam. Untuk bawahan, Jessica memamai hotpants denim yang menambah kesan seksi penampilannya.

3. Seksi pakai kemben kekinian

Potret cantik Jessica memakai tube top alias kemben kekinian warna putih dengan aksesori kalung dan tampilan rambut pirang. Tampilannya terlihat stunning dengan makeup tebal dan lipstik merah merona. Foto Jessica di foto ini disebut bak pinang dibelah dunia dengan Rebecca.

"Mirip Becca banget," kata tifaa***

"Gue kira slide pertama Becca," tambah @oliviaa***