HOME WOMEN FASHION

3 Potret Marsha Aruan Pakai Swimsuit Putih Pose di Kolam Renang, Netizen: Gemesin!

Syifa Fauziah , Jurnalis-Rabu, 07 Juni 2023 |00:07 WIB
3 Potret Marsha Aruan Pakai Swimsuit Putih Pose di Kolam Renang, Netizen: Gemesin!
Marsha Aruan. (Foto: Instagram/@aruanmarsha)
A
A
A

BEBERAPA waktu lalu, Marsha Aruan menikmati liburan di Bali. Momen liburan itu dia bagikan di Instagram pribadinya.

Terlihat Marsha mengunjungi beberapa destinasi menarik. Tak hanya itu, dia juga menginap di sebuah hotel mewah dengan fasilitas lengkap.

Tak lupa mantan kekasih El Rumi itu menikmati fasilitas di hotel tersebut, salah satunya adalah dengan berenang. Marsha tampil seksi nan menggoda saat berpose di kolam renang.

“All the feelsss,” tulis Marsha dalam keterangan foto seperti dikutip di Instagram pribadinya.

Penasaran seperti apa potret cantik Marsha Aruan saat pose di kolam renang? Berikut ulasannya dari Instagram @aruanmarsha, Rabu (7/6/2023).

1. Pose senyum ke arah kamera

Marsha Aruan

Saat menginap di hotel mewah, Marsha Aruan tak melewatkan untuk menikmati fasilitas kolam renang. Di foto itu, Marsha memakai swimsuit putih dan menyematkan kacamata serta bunga kamboja di telinganya. Tak lupa dia tersenyum manis ke arah kamera.

2. Pamer punggung mulus

Marsha Aruan

Foto nampak belakang ini menunjukkan Marsha memakai swimsuit dengan aksen tali melintang. Penampilannya di foto ini seakan memamerkan punggung mulusnya yang begitu terlihat.

Marsha pose dari belakang sambil menoleh ke samping dan tersenyum. Kecantikan Marsha disayangkan netizen karena sampai saat ini masih jomblo.

“Ayu sih tapi jomblo,” kata @yulinuv***

“Boleh lah tahun ini punya pacar lagi,” tambah @risnawita***

"Gemesin😍," ujar @kakak***

