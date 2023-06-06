6 Gaya Outfit Serupa tapi Tak Sama Kendall dan Kylie Jenner, Modis Maksimal!

GAYA penampilan dari pasangan kakak adik terkenal, Kendall dan Kylie Jenner memang selalu menarik dibahas.

Keduanya bisa dibilang sangat memerhatikan soal gaya penampilan dan pemilihan outfit sehari-hari. Lewat akun Instagram pribadinya masing-masing, Kendall dan Kylie kerap memamerkan gaya busana pilihan mereka, mulai dari yang super seksi sampai yang santai kasual.

Dirangkum dari akun Instagram pribadi Kendall dan Kylie Jenner, @kendalljenner dan @kyliejenner, Selasa (6/6/2023) intip ulasan singkat enam gaya outfit serupa tapi tak sama dari Kendall dan Kylie Jenner berikut ini.

1. Super menerawang: Liburan musim panas, siap main di laut kali ini Kendall pakai outfit super seksi. Kendall membalut tubuh langsing dan jenjangnya dengan sheer black dress, dress hitam slevelees transparan menerawang yang memperlihatkan set bikini hitam yang ia pakai di baliknya.

2. Sheer printed: Sama halnya dengan sang kakak, di sini Kylie tampil seksi dan feminine dalam balutan dress ketat menerawang full motif floral warna nude, keluaran rancangan Jean Paul Gaultier yang memperlihatkan jelas lekuk tubuh molek khas Kylie Jenner.

