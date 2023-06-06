Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FASHION

6 Gaya Outfit Serupa tapi Tak Sama Kendall dan Kylie Jenner, Modis Maksimal!

Pradita Ananda , Jurnalis-Selasa, 06 Juni 2023 |19:30 WIB
6 Gaya Outfit Serupa tapi Tak Sama Kendall dan Kylie Jenner, Modis Maksimal!
Kendall dan Kylie Jenner, (Foto: Reuters)
A
A
A

GAYA penampilan dari pasangan kakak adik terkenal, Kendall dan Kylie Jenner memang selalu menarik dibahas.

Keduanya bisa dibilang sangat memerhatikan soal gaya penampilan dan pemilihan outfit sehari-hari. Lewat akun Instagram pribadinya masing-masing, Kendall dan Kylie kerap memamerkan gaya busana pilihan mereka, mulai dari yang super seksi sampai yang santai kasual.

Dirangkum dari akun Instagram pribadi Kendall dan Kylie Jenner, @kendalljenner dan @kyliejenner, Selasa (6/6/2023) intip ulasan singkat enam gaya outfit serupa tapi tak sama dari Kendall dan Kylie Jenner berikut ini.

1. Super menerawang: Liburan musim panas, siap main di laut kali ini Kendall pakai outfit super seksi. Kendall membalut tubuh langsing dan jenjangnya dengan sheer black dress, dress hitam slevelees transparan menerawang yang memperlihatkan set bikini hitam yang ia pakai di baliknya.

2. Sheer printed: Sama halnya dengan sang kakak, di sini Kylie tampil seksi dan feminine dalam balutan dress ketat menerawang full motif floral warna nude, keluaran rancangan Jean Paul Gaultier yang memperlihatkan jelas lekuk tubuh molek khas Kylie Jenner.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/02/612/3069865/kendall_jenner-EMTg_large.jpg
5 Potret Menggoda Kendall Jenner, Pamer Body Goals Hot Banget
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/07/194/3005485/met-gala-2024-kendall-jenner-tampil-dengan-gaun-vitage-belahan-dada-rendah-TpBasfFuyB.jpg
Met Gala 2024: Kendall Jenner Tampil dengan Gaun Vitage Belahan Dada Rendah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/02/612/2991591/potret-kendall-jenner-rayakan-paskah-dengan-gaun-putih-cantik-maksimal-PNogtr0ruq.jpg
Potret Kendall Jenner Rayakan Paskah dengan Gaun Putih, Cantik Maksimal!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/10/612/2917709/potret-kendall-jenner-tampil-dengan-penutup-kepala-didoakan-istiqomah-oleh-netizen-indonesia-DfALBcxZye.jpg
Potret Kendall Jenner Tampil dengan Penutup Kepala, Didoakan Istiqomah oleh Netizen Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/08/194/2916752/kendall-jenner-tampil-mewah-di-pom-bensin-bak-fashion-show-harga-outfitnya-gak-main-main-UZHVQH8R0q.jpg
Kendall Jenner Tampil Mewah di Pom Bensin bak Fashion Show, Harga Outfitnya Gak Main-Main
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/07/612/2916225/potret-hot-kendall-jenner-sambut-musim-dingin-dengan-outfit-natal-WPs2nW4iaI.jpg
Potret Hot Kendall Jenner Sambut Musim Dingin dengan Outfit Natal
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement