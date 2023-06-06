5 Gaya Betrand Peto Tampil Nyentrik Jadi Sorotan, Netizen: Onyo Kece Banget!

BETRAND Peto salah satu penyanyi Indonesia yang memiliki suara emas. Nama Betrand makin populer lewat lagu 'Titip Rindu buat Ayah' karya penyanyi legendaris Ebiet G.

Anak asuh dari pasangan Ruben Onsu dan Sarwendah ini juga berhasil merilis beberapa single seperti Malaikat Penjagaku, Salah Mencintai, Kita Semua Sama. Lagu-lagu milik Bentrand digemari oleh masyarakat khususnya anak muda.

Sejak terkenal sosoknya jadi perhatian. Tak hanya kariernya di industri musik, tapi juga gaya outfitnya yang selalu terlihat stylish.

Seperti pada unggahan terbarunya, Betrand membagikan foto di backstage saat akan tampil di sebuah acara dengan gayanya yang keren.

"Jadilah dirimu sendiri. Orang tidak harus menyukaimu dan kamu tidak perlu peduli," tulis Betrand dalam keterangan foto yang dikutip dari Instagram @betrandpetoputraonsu.

Penasaran seperti apa gaya outfit Betrand Peto? Berikut ulasannya, Selasa (6/6/2023).

1. Pakai outfit nyentrik





Potret kece Betrand Peto saat pose di backstage. Dia tampil nyentrik memakai inner putih yang dipadukan dengan satu set outer dan celana biru aquatic. Dia menambahkan aksesori kalung pada penampilannya. Netizen memuji penampilannya.

"Ganteng banget sih koko Onyo," kata @defiyaa***

"Aaaa ketchee banget sih cayanggg," ucap @btrndluv***

2. Tampil dengan busana all white

Pada slide selanjutnya, Betrand memilih memakai busana all white yang. Dia berpose bersandar di dinding dengan kedua tangannya dimasukan ke dalam saku celana. Gayanya kece banget.

3. Pose dengan wajah fierce





Masih dengan outfit nyentrik baby blue aquatic, dia pose dengan satu tangan bersandar di dinding. Cowok kelahiran Nusa Tenggara Timur ini pose menunjukkan wajah fierce bak model profesional. Beberapa netizen memberi komentar miring terkait penampilannya.

"Cucok meong," kata @gladys***

"Kirain Nining yg di Warintil," ucap @iyan.wija***

"Orang kok pada komentari stylenya ya? Malah bagi aku cocok-cocok aja karena wajah dia latin gitu, penampilan gini jadi kayak berkelas gitu, kayak internasional gitu loh," tambah @riskamulia***