4 Gaya Nia Ramadhani Pakai Dress Mini Menerawang, Netizen: Teramat Sempurna

ARTIS cantik Nia Ramadhani rasanya tak pernah gagal mencuri perhatian netizen. Termasuk gaya penampilan terbaru dari istri Ardi Bakrie tersebut.

Nia Ramadhani membagikan potret penampilannya saat menghadiri pesta ulang tahun sahabatnya di Instagram pribadi. Ibu tiga orang anak tersebut terlihat cantik dan seksi.

Seperti apa penampilan Nia Ramadhani tersebut? Berikut potretnya yang dirangkum dari Instagram @ramadhaniabakrie, Selasa (6/6/2023).

1. Pose bareng suami

Pertama ada potret Nia Ramadhani berpose dengan sang suami, Ardi Bakrie. Artis berusia 33 tahun ini tampil cantik dan seksi dengan gaya bohemian. Ini sesuai dengan tema dari pesta ulang tahun yang dihadirinya.

Dalam foto tersebut, Nia mengenakan dress mini menerawang berwarna putih untuk membalut set crop dan celana pendek. Nia juga memakai cardigan rajut warna senada yang membuat gayanya makin stylish.

2. Pose bareng keluarga

Berikutnya ada foto Nia Ramadhani bersama keluarga. Nia tampak cantik dan kece berpose mengangkat satu kakinya yang memakai high boots kekinian warna velvet.

3. Aksesoris unik





Tak hanya outfit yang mencuri perhatian, Nia Ramadhani juga memakai aksesoris kalung batu besar. Gaya bohemian ala Nia pun makin kece badai!