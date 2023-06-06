5 Potret Clairine Clay Berenang Pakai Swimsuit Putih, Istri Joshua Suherman Makin Hot!

CLAIRINE Clay istri dari aktor yang juga mantan penyanyi cilik, Joshua Suherman belakangan kembali menjadi sorotan. Pasalnya, sang suami baru-baru ini sempat menjadi bulan-bulanan netizen karena dinilai mengumbar urusan ranjang.

Namun, tidak sedikit juga dari warganet yang kerap terpesona dengan setiap penampilan Clairine Clay. Bahkan, banyak yang menyebut Joshua beruntung mendapatkan istri secantiknya.

Seperti pada penampilan pada beberapa potret yang baru-baru ini ia unggah di akun Instagramnya. Claurine Clay tampak seksi dalam balutan swimsuit saat berenang dengan Joshua.

Penasaran seperti apa potretnya? Berikut diantaranya, dilansir dari akun Instagramnya, @clairineclay, Selasa (6/6/2023).

1. Senyum manis





Dalam potret ini, Clairine tampak setengah berendam di kolam renang yang ada di salah satu hotel mewah di Jakarta itu.

Sehingga, penampilan seksinya dalam balutan swimsuit putih tampak terlihat jelas. Ia juga tampak tak lupa melempar senyum manisnya ke arah kamera.

2. Pose candid





Dalam potret ini, Clairine tampak melalukan pose candid dengan jarak yang cukup dekat. Ia tampak sedang serius melihat ke arah air kolam renang yang tampak tidak dalam itu.

3. Pose belakang





Kali ini, Clairine tampak mengubah posenya dari angle belakang. Masih dengan ekspresi senyum manisnya, ia tampak percaya diri memamerkan punggung mulus dan paha yang tampak ada sedikit strechmarknya.