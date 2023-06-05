Ini Kemampuan yang Perlu Dimiliki Seorang Account Executive

ACCOUNT Executive atau AE salah satu pekerjaan yang saat ini digandrungi masyarakat. Bahkan menurut laman builder, AE opsi karier yang mengalami pertumbuhan pesat dari 2014 hingga 2024. Bahkan mengalami kenaikan sampai 5 persen.

Senior Account Executive, Faisal Hidayat mengatakan mengetahui data tersebut menurutnya itu hal yang wajar. Sebab banyak perusahaan yang melakukan kampanye perusahaan untuk memulihkan sistem pasca pandemi.

"Kalau kenaikannya signifikan ya wajar. Sebuah company harus ada jembatan dengan agency untuk eksekutor," ujar Faisal dalam Podcast Aksi Nyata bertajuk 'Senang Menjalin Relasi, Berkarir Sebagai Account Executive Pilihan Tepat', di kanal YouTube Perindo, Senin (5/6/2023).

Faisal sendiri sudah memiliki pengalaman menjadi seorang AE selama lima tahun. Di momen itu dia pun membagikan trik khusus untuk menjadi seorang AE.