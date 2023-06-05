Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Ini Perbedaan Marketing, Sales dan AE yang Harus Diketahui

Syifa Fauziah , Jurnalis-Senin, 05 Juni 2023 |19:21 WIB
Ini Perbedaan Marketing, Sales dan AE yang Harus Diketahui
Podcast Aksi Nyata Perindo (Foto: YouTube/Partai Perindo)
A
A
A

ACCOUNT Executive atau AE salah satu pekerjaan yang banyak muncul di portal pencari kerja. Namun banyak orang yang belum paham mengenai pekerjaan seorang AE.

Senior Account Executive, Faisal Hidayat mengatakan banyak orang yang masih sulit membedakan antara marketing, sales dan AE. Padahal ketika pekerjaan ini sangat berbeda.

Podcast Aksi Nyata Perindo

"Sebenernya di dunia marketing terbagi di beberapa divisi, ada bisnis development, marketing strategy, dan AE, itu berbeda. Secara job desk beda. Banyak orang yang mikir kalau AE sama kayak sales, tapi totally different," jelas Faisal dalam Podcast Aksi Nyata bertajuk 'Senang Menjalin Relasi, Berkarir Sebagai Account Executive Pilihan Tepat', di kanal YouTube Perindo, Senin (5/6/2023).

Faisal pun menjelaskan perbedaan antara marketing, sales, dan juga AE. "Kalau marketing lebih ke strateginya, kalau sales istilahnya palugada dan AE ini yang bagian maintenance dengan client," jelas Faisal.

Faisal sendiri menceritakan bahwa dia sudah berkecimpung di dunia AE sekitar lima tahun lamanya. Menurutnya banyak tantangan yang dihadapi selama menjadi AE.

"Kalau dibilang capek ya capek, tapi kalau udah passion, seneng ngobrol sama temen dan client rasa capeknya hilang," jelasnya.

Halaman:
1 2
      
