Wanita Meninggal di Hari Ultah Usai Makan Cokelat Kiriman Pacar Mantan Kekasih

TRAGEDI mengenaskan terjadi pada seorang wanita dari Brazil yang bernama Lindaci Viegas Batista de Carvalho. Lindaci, baru-baru ini ia dilaporkan meregang nyawa setelah makan cokelat.

Mengutip laporan Oddity Central, Senin (5/6/2023) perempuan tersebut dikabarkan keracunan setelah memakan cokelat yang awalnya diduga sebagai hadiah ulang tahun dari sang mantan pacar.

Peristiwa celaka tersebut terjadi pada 20 Mei lalu, bertepatan dengan perayaan ulang tahunnya. Mulanya, ia menerima sebuah kotak cokelat dan buket bunga yang diduga dari sang mantan kekasih, Mario Sergio Gratital yang diketahui masih tetap berteman baik dengan Lindaci.

Hubungan pertemanan dan komunikasi yang baik dengan Mario ini lah, yang membuat Linda tak ragu ataupun curiga menerima kado dari sang mantan pacar, bahkan dengan senang ia memakan dan menghargai cokelat tersebut.

